Самарская область и ДНР укрепляют промышленную кооперацию

С 13 по 16 октября 2026 года по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым посетила с бизнес-миссией Донецкую Народную Республику. В состав делегации вошли производители автокомпонентов, изоляционных материалов, оборудования для газопроводов и логистические операторы.

Стороны обсудили поставки самарской продукции для восстановления инфраструктуры Донбасса: антикоррозийных и изоляционных материалов для жилья и газопроводов, электротехнических систем, а также детских и спортивных площадок. Кроме того, самарские компании рассматривают открытие производств в республике.

Предприятия ДНР представили встречные возможности: холодильное оборудование, оцинкованные металлоконструкции, трубы и конвейерные ленты для горной добычи, а также отечественное химическое сырье.

Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян подчеркнул: «ДНР предлагает российскому рынку готовые решения для горнодобывающей отрасли, строительства и химпрома. Курс на развитие — это прежде всего прочные связи между проверенными производителями».

С ним солидарен и глава самарского Минпромторга Денис Гурков, отметивший взаимную выгоду партнерства: «По поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы выстраиваем системную кооперацию с ДНР. Самарские технологии и материалы востребованы в строительстве и ЖКХ республики, а донецкие заводы выпускают продукцию, нужную нашим предприятиям. Наша цель — перевести договоренности в прямые контракты и совместные производства».

По итогам визита стороны начали подготовку прямых соглашений о поставках и проработку площадок для совместных производств, сообщает пресс-служба минпромторга СО.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и торговли Самарской области