В Куйбышевском районе Самары на 91% выполнено строительство новой дороги

В Самаре проверили ход строительства дороги, соединяющей улицы Центральную и Уральскую в Куйбышевском районе. Общая стоимость работ при финансовой поддержке Правительства Самарской области – более 770,5 млн рублей. Сейчас работы выходят на завершающий этап – на сегодняшний день готовность объекта составляет 91%, открыть движение по новой дороге планируют в начале 2027 года.



На основном участке дороге уложено высокопрочное покрытие. В каждом направлении предусмотрены отдельные полосы движения шириной по 4,5 метра, а встречные потоки разделены полосой газона. Также готовы бордюры, тротуары с плиточным покрытием, велодорожки, парковки и остановочные карманы, «островки» для отдыха маломобильных граждан. На объекте выполнили 90% работ по электроснабжению светофоров. По модели «чистое небо» кабельные линии светофоров, освещения и электропитания проложены под землей через кабельную канализацию.



Основные работы сейчас сосредоточены на строительстве локальных очистных сооружений. Центральный элемент комплекса — аккумулирующий резервуар объемом 2,9 тысячи кубометров, сейчас завершено возведение его монолитной части. Рабочие приступили к благоустройству территории очистных – устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части и плиточного покрытия на тротуаре, а также монтажу освещения и устройству газона.



На текущий момент в целом по строительному объекту принято более 50% работ. Сейчас на участках задействовано порядка 70 человек и 31 единица техники: бульдозеры, экскаваторы, краны, погрузчики, манипуляторы, робот-каток для траншей, самосвалы и др.



Магистраль протяженностью 790 метров призвана решить проблему транспортной доступности нового микрорайона Куйбышевского района. В будущем в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной планируется возвести школу, четыре детских сада, поликлинику, паркинги и общественный центр с торговыми зонами.

Фото: пресс-служба администрации Самары