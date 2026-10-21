В Самаре прошел вечер-посвящение к 120-летию Дмитрия Шостаковича

19 октября в Самаре состоялся городской вечер-посвящение «Диалог с гением», приуроченный к 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича. Праздничный концерт организовала Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича при поддержке администрации городского округа Самара.



В концертной программе приняли участие около 200 музыкантов — это коллективы детских музыкальных школ имени Д.Д. Шостаковича, Д.Б. Кабалевского, № 12, № 18, ансамбль танца детской школы искусств № 16 «Дивертисмент», студенты Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова и Самарского государственного института культуры, артисты Самарской государственной филармонии. Прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, его учеников, современника композитора Арама Хачатуряна и председателя Самарской организации Союза композиторов России, народного артиста РФ Марка Левянта.



«Шостакович сыграл серьезную роль в моей жизни, я рос на его музыке. Занимался композицией у Леонида Филипповича Другова, который, в свою очередь, учился у Дмитрия Дмитриевича, когда тот был в эвакуации в Куйбышеве, – рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист РФ, лауреат премии Союза композиторов России имени Д.Д. Шостаковича Марк Левянт. – И сегодня в Самаре мы занимаемся сохранением памяти о Шостаковиче — и о его пребывании здесь, и об исполнении Седьмой симфонии, и о создании нашего Союза композиторов».



Специальным гостем концерта стала Мария Геннадьевна Ассеева — выпускница Детской музыкальной школы № 1 (сейчас это ДШИ им. Шостаковича) 1965 года, народная артистка Федеративной Республики Нигерия.



«Мое знакомство с Дмитрием Дмитриевичем произошло случайно. Я опаздывала на лекцию, и, когда пришла в гардероб, номерков уже не было, поэтому мои вещи повесили там, где висела одежда преподавателей. Когда вернулась, у гардероба стоял Шостакович. Я подошла и стала ждать своей очереди, а Дмитрий Дмитриевич сказал: «Как это мы будем барышню заставлять ждать? Нет, несите сюда ее пальто». Через несколько месяцев мы снова встретились в консерватории, он меня сразу узнал и пригласил на занятие. Он делал четкие замечания студентам, но очень деликатно», – поделилась Мария Ассеева.



По приглашению организаторов в вечере приняла участие пианистка Александра Костина — учащаяся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, выпускница Самарской Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича.



Также гости вечера-посвящения могли познакомиться с выставкой художественных работ учащихся Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича. На картинах запечатлены военные 40-е годы прошлого столетия, Куйбышев, ставший запасной столицей страны, премьера легендарной Седьмой симфонии Шостаковича. Через цвет, линию и композицию юные художники постарались передать свои впечатления от музыки композитора. Также школа-организатор при участии московской Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича и Московской городской объединенной детской школы искусств «Кусково» подготовила иллюстрированный каталог детских творческих работ «Посвящение».

Фото: пресс-служба администрации Самары