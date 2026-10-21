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Восемь ресторанов региона принимают участие в X Российском ресторанном фестивале

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Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года.

Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года, сообщает Минэкономразвития России. В этом сезоне Discover Russia стал новым партнером проекта и выделил в большой фестивальной программе предложения, которые помогают иностранному путешественнику почувствовать характер разных частей страны. География сетов, выбранных национальным туристическим брендом, охватила семь федеральных округов и федеральную территорию Сириус. Всего в юбилейном смотре участвуют 700 ресторанов из более чем 50 городов страны.

Самарские гастрономические проекты «Заволга», «Гонконг», Nebo Bistro заявлены в направлении «Новые имена», которое поддерживает рестораны, появившиеся за последние полтора года.

Ресторан «Южанин» вошел в фестивальную программу с сетом Discover Russia, которые представлены лишь в 23 ресторанах и объединяют 93 подачи.

«Самарская область продвигает вкус Волги через рыбу, жигулевское пиво и современную ресторанную культуру», – отметил заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Дмитрий Смольников.

Фестивальные сеты в регионе также можно попробовать в самарских проектах «Заволга», «Гонконг», Nebo, «Босфор», «Beerократия», «Ливингстон», а также в Nebo Bistro в пгт. Стройкерамика. Фестиваль завершится 25 октября.

«Гастрономия стала важной частью туристического образа территорий: она знакомит российских и иностранных путешественников с местными продуктами и традициями, дополняет маршруты и дает еще один повод посетить регион. Участие самарских ресторанов в фестивале такого уровня – это практическая работа по развитию привлекательности самарского края: гости приезжают к нам не только насладиться видами Волги и Жигулевских гор, но и получить впечатления от локальной кухни», – отметил заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

 

Фото предоставлено Минэкономразвития России

Теги: Самара

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