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35-летний житель села Ягодное, обвиняемый в убийстве супружеской пары и кражах, предстанет перед судом 

17 февраля 2023 20:47
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В одном из домов в поселке Ягодное были найдены тела мужчины и его супруги с множественными ножевыми ранениями.

Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Ягодное Ставропольского района, обвиняемого по статьям "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление", "Кража" и "Покушение на кражу".

2 августа 2022 года в одном из домов в поселке Ягодное Ставропольского района были найдены тела мужчины 1960 года рождения и его 60-летней супруги с множественными ножевыми ранениями.

В кратчайшие сроки был установлен мужчина, причастный к совершению преступления.

В июле 2022 года между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора из-за позднего возврата долга обвиняемым. 1 августа злоумышленник решил убить своего оппонента и, придя в дом к потерпевшему, нанес ему множественные удары ножом, который принес из своего дома.

На шум вышла жена потерпевшего, тогда обвиняемый, с целью скрыть убийство ее супруга, также нанес и женщине множественные удары ножом. От полученных повреждений супруги скончались, а обвиняемый, похитив их имущество более чем на 29 тысяч рублей, скрылся с места происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Полиция Уголовное дело

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