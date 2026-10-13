В   пос. Кировский, Красноармейского района состоится Великое освящение Храма св. прав. Александра Чагринского

15 октября (День прославления св. прав. Александра Чагринского в лике Самарских святых) в 9:30 состоится Великое освящение Храма св. прав. Александра Чагринского, который расположен на территории Покровского Александро-Чагринского женского монастыря в пос. Кировский, Красноармейского района Самарской области.

В 10:00 пройдет Праздничная Божественная литургия в Храме св. прав. Александра Чагринского. Божественную литургию совершат митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, председатель Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, митрополит Псковский и Порховский Матфей, правящий архиерей Кинельской епархии, епископ Кинельский и Безенчукский Софроний.

Праздничный концерт на улице и угощение паломников начнется в 12:30. Желающие смогут посетить экскурсию по обители. Запланированы просмотр фильма «Чудо в степи» и мастер-класс по колокольному звону.

В 14:00 начало открытия конференции, посвященной св. прав. Александру Чагринскому. Продлится конференция до 16:45, будут подведены итоги мероприятия и вручены памятные подарки.

Материалы конференции будут изданы Самарской духовной семинарией.

Добраться до монастыря можно автобусом:

7:00 отправление Самара Аврора – монастырь

17:00 отправление монастырь – Самара Аврора

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России