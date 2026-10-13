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В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Кино — детям»

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На неделю Самара станет настоящей столицей детского кино. С 12 по 16 октября 2026 года жители региона могут посетить бесплатные кинопоказы, а также встретиться с режиссерами и актерами.

На неделю Самара станет настоящей столицей детского кино. С 12 по 16 октября 2026 года жители региона могут посетить бесплатные кинопоказы, а также встретиться с режиссерами и актерами.

Ежегодное культурное событие проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и Министерства культуры Российской Федерации, многолетнюю партнерскую поддержку фестивалю оказывает компания «Волгаттрансстрой».

Праздничная церемония открытия состоялась 12 октября в театре для детей и молодежи «Мастерская». Гостей вечера встречали веселой анимацией, любимыми мелодиями в исполнении духового оркестра и традиционным фестивальным лакомством — мороженым. Зрители увидели праздничный концерт с выступлением детских коллективов и познакомились с фильмами-участниками конкурсной программы.

Открытые кинопоказы пройдут на 177 площадках на территории всего региона. При поддержке Агентства социокультурных технологий фестивальные мероприятия пройдут в учреждениях культуры Самарской области на 46 площадках, среди которых городские и сельские дома культуры, кинотеатры, культурно-досуговые центры, библиотеки.

При поддержке Министерства образования Самарской области фестивальные мероприятия пройдут в образовательных учреждениях области на 118 площадках. В этом году фестивальные показы получат рекордно большой охват. В целом, фестивальные мероприятия — кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы — объединят 10 городов и 12 районов Самарской области.

- В этом году мы проводим XXXI Международный кинофестиваль «Кино — детям» в 31-й раз, и он совсем не похож на фестивали 10-летней давности. Новый фестиваль — это всегда открытие, и с каждым годом это становится все очевиднее, — подчеркнула президент Международного кинофестиваля «Кино — детям» Нина Шумкова. — Неизменным остается то, что дети остаются главными действующими лицами: они оценивают профессиональные фильмы, общаются с гостями фестиваля в статусе юных корреспондентов, сами выступают авторами фильмов. Дети — главная аудитория нашего фестиваля и его движущая сила.

Расписание доступно на сайте кинотеатра «Художественный» samarakino.ru, в ВК-сообществе фестиваля vk.ru/kino.detyam, а также на ресурсах площадок-организаторов.
Завершится XXXI Международный кинофестиваль «Кино — детям» 16 октября в 15:00 торжественной церемонией награждения лучших фильмов в различных номинациях в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105).

XXXI Международный кинофестиваль «Кино — детям» пройдет с 12 по 16 октября 2026 года в Самаре и Самарской области.
Все мероприятия фестиваля бесплатные.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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