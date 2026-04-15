Сотрудники ГАИ задержали в Безенчукском районе водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения. В марте во время несения службы сотрудники ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Безенчукскому району остановили для проверки автомобиль Opel Astra, под управлением 41-летнего местного жителя.

В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения - стойкий запах алкоголя и покраснение кожных покровов. Кроме того, у него отсутствовало водительское удостоверение.

Предположив, что мужчина находится в алкогольном опьянении, госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Задержанного, который, по его словам, ехал в магазин «за добавкой спиртного», доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области