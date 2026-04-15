Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями

104
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями

Совместно с главой города Самары Иваном Носковым он провел две встречи с жителями областной столицы — с Советом ветеранов микрорайона Крутые Ключи и с активными жителями микрорайона Новая Самара.

 Жители микрорайона Крутые Ключи обратились с просьбой построить культурно-досуговый центр и спортивный комплекс для старшего поколения. Как пояснил глава города, договоренность о возведении спортивного объекта уже достигнута, до конца года начнется его проектирование. Вопрос организации досугового центра для граждан «серебряного» возраста в настоящее время прорабатывается администрацией города Самары совместно с Министерством строительства Самарской области. Кроме того, на улице Е. Золотухина микрорайона Крутые Ключи запланировано строительство школы, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации.

 На встрече с жителями Новой Самары было принято решение выполнить озеленение в рамках существующих программ. Подходящие локации будут подобраны совместно с активистами. Дополнительно в 2026 году будет выполнено восстановление разрушенного плиточного покрытия тротуара и установка урн по улице Н. Баженова. По просьбе жителей в этом году рассмотрят возможность организации пешеходного перехода, включая асфальтирование подходов, через 1-й квартал от дома № 37 по улице Н. Баженова к дому № 48.

Теги: В центре внимания

Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026, 10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
 Для оплаты проезда можно использовать наличные средства, а также электронные садово-дачные транспортные карты. Транспорт
244
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
640
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля. Политика
838
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
82
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
241
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
640
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
837
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
807
Весь список