Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями

Совместно с главой города Самары Иваном Носковым он провел две встречи с жителями областной столицы — с Советом ветеранов микрорайона Крутые Ключи и с активными жителями микрорайона Новая Самара.

Жители микрорайона Крутые Ключи обратились с просьбой построить культурно-досуговый центр и спортивный комплекс для старшего поколения. Как пояснил глава города, договоренность о возведении спортивного объекта уже достигнута, до конца года начнется его проектирование. Вопрос организации досугового центра для граждан «серебряного» возраста в настоящее время прорабатывается администрацией города Самары совместно с Министерством строительства Самарской области. Кроме того, на улице Е. Золотухина микрорайона Крутые Ключи запланировано строительство школы, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации.

На встрече с жителями Новой Самары было принято решение выполнить озеленение в рамках существующих программ. Подходящие локации будут подобраны совместно с активистами. Дополнительно в 2026 году будет выполнено восстановление разрушенного плиточного покрытия тротуара и установка урн по улице Н. Баженова. По просьбе жителей в этом году рассмотрят возможность организации пешеходного перехода, включая асфальтирование подходов, через 1-й квартал от дома № 37 по улице Н. Баженова к дому № 48.