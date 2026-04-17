62,5% жителей Самарской области делают выбор в пользу здорового образа жизни и спорта

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло расширенное заседание коллегии министерства спорта Самарской области. В ней приняли участие представители Правительства Самарской области, министерства спорта и министерства образования, силовых структур, руководители спортивных учреждений и организаций, сотрудники органов местного самоуправления, представители общественных объединений и региональных спортивных федераций, тренеры, спортсмены, специалисты сферы физкультуры и спорта. Цель мероприятия – оценить результаты совместной работы в 2025 году, обсудить наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.

Открывая заседание коллегии, врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев подчеркнул, что в развитии отрасли физкультуры и спорта достигнуты значимые результаты. Один из ключевых – в регионе начали появляться новые спортивные сооружения и площадки как для проведения турниров, так и для массового спорта. Это помогает выполнять одну из главных задач по привлечению еще большего числа жителей к регулярным занятиям физической культурой.

С основным докладом выступила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. По итогам 2025 года 62,5% жителей региона вовлечены в занятия физкультурой и делают выбор в пользу здорового образа жизни и спорта. Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом в области составил 61,4%, уровень обеспеченности спортивными сооружениями - 45,9%. На территории региона за год проведено 955 официальных спортивных и 115 физкультурных мероприятий, в том числе с участием ветеранов СВО. Спортсмены Самарской области в 2025 году завоевали 3210 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. Жители Самарской области получили 63488 знаков отличия комплекса ГТО.

Министр подняла вопросы реализации национальных целей, поставленных Президентом, эффективности системы выявления талантов у детей и молодежи, обеспечения доступности занятий физкультурой и массовым спортом для всех слоев населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализации госпрограммы «Спорт России» и инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым программы «Мастер спорта» на территории Самарской области.

- С учетом стратегических целей и задач, определенных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым необходимо на основе анализа сложившейся системы физкультурно-спортивной работы в Самарской области, учитывая межведомственный подход, пересмотреть действующие мероприятия программы «Мастер спорта» и усилить меры поддержки муниципальных образований, развития школьного спорта, кадровой политики. Считаем приоритетными задачами в 2026 году обеспечить достижение плановых показателей по привлечению населения в занятия физической культурой, повысить доступность занятий физической культурой за счет развития инфраструктуры, оснащения объектов спорта и создания условий в рекреационных зонах, создать качественную систему работы школьных и студенческих спортивных клубов, - рассказала Лидия Рогожинская.

Министр также отметила, что совместно с органами местного самоуправления в 2026 году запланирована подготовка предложений по совершенствованию кадрового обеспечения отрасли, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту; расширение практики применения государственно-частного и муниципально-частного партнерства; повышение эффективности использования объектов спортивной инфраструктуры; принятие мер по обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов и программ; продолжение работы по цифровизации сферы физической культуры и спорта.

Коллегия завершилась церемонией награждения. Врио заместителя губернатора Александр Фетисов вручил почетный знак губернатора Самарской области «За служение людям» руководителю АНО «Исполнительная дирекция форума «Спортивная держава» Анастасии Жуковой, почетные грамоты и благодарности губернатора за вклад в подготовку и проведение XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» сотрудникам минспорта и подведомственных учреждений.

Лидия Рогожинская вручила удостоверения мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса 41 спортсмену Самарской области, удостоверения спортивных судей всероссийской категории, благодарности Министра спорта Российской Федерации и благодарственные письма губернатора Самарской области.

