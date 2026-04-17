Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»

23 апреля 2026 года в 11-00 в конференц-зале Самарского областного государственного архива социально-политической истории (г. Самара,                 ул. Мичурина, 13) состоится презентация выставки «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах».

На выставке представлены документы и фотографии из фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, из личных архивов о зарождении экскурсионного, спортивного и походного туризма в Самарской губернии/ Средневолжском крае/ Куйбышевской области в 1920-1930-е гг., пеших, лыжных, водных маршрутах и экскурсиях по Куйбышевской области в 1930-1980-е гг. Широкий круг документов посвящен детско-юношескому туризму в Куйбышевской области.

В экспозицию включены документы учреждений, занимавшихся организацией туристического отдыха, среди которых краевое управление Общества пролетарского туризма и экскурсий, различные профсоюзные, комсомольские организации. В них отражены путешествия куйбышевцев по Всесоюзным маршрутам, по городам СССР, организация туристических баз.

На выставке представлены фотографии, иллюстрирующие туристические и экскурсионные поездки жителей Куйбышевской области по просторам Советского Союза в 1930-1980-е гг.: высокогорные походы и велопробеги, экскурсионные маршруты, поездки в города и республики СССР, афиши и плакаты о туризме в СССР.

Один из разделов экспозиции посвящен заграничному туризму жителей Куйбышевской области. На выставке демонстрируются отчеты партийных, комсомольских и профсоюзных органов Куйбышевской области   о поездках туристических групп куйбышевских комсомольцев, сотрудников различных ведомств в капиталистические и социалистические страны, а также документы, без которых в годы СССР невозможен был выезд за границу.   Это - характеристики с места работы, анкеты туристов, выезжающих за рубеж, разрешения Внешэкономбанка СССР на вывоз за границу наличной иностранной валюты.

Наглядным дополнением является туристическое снаряжение, фотографии из личных архивов жителей Самарской области.    

В программе открытия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке. На мероприятие приглашены представители научных, культурных и общественных организаций города Самары, студенты самарских вузов, ветераны спортивного и самодеятельного туризма, волонтеры.

Время работы выставки: 24 апреля - 25 декабря 2026 года. Телефон для контакта: 8(846)263-32-12

В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
