В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»

23 апреля 2026 года в 11-00 в конференц-зале Самарского областного государственного архива социально-политической истории (г. Самара, ул. Мичурина, 13) состоится презентация выставки «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах».

На выставке представлены документы и фотографии из фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области, из личных архивов о зарождении экскурсионного, спортивного и походного туризма в Самарской губернии/ Средневолжском крае/ Куйбышевской области в 1920-1930-е гг., пеших, лыжных, водных маршрутах и экскурсиях по Куйбышевской области в 1930-1980-е гг. Широкий круг документов посвящен детско-юношескому туризму в Куйбышевской области.

В экспозицию включены документы учреждений, занимавшихся организацией туристического отдыха, среди которых краевое управление Общества пролетарского туризма и экскурсий, различные профсоюзные, комсомольские организации. В них отражены путешествия куйбышевцев по Всесоюзным маршрутам, по городам СССР, организация туристических баз.

На выставке представлены фотографии, иллюстрирующие туристические и экскурсионные поездки жителей Куйбышевской области по просторам Советского Союза в 1930-1980-е гг.: высокогорные походы и велопробеги, экскурсионные маршруты, поездки в города и республики СССР, афиши и плакаты о туризме в СССР.

Один из разделов экспозиции посвящен заграничному туризму жителей Куйбышевской области. На выставке демонстрируются отчеты партийных, комсомольских и профсоюзных органов Куйбышевской области о поездках туристических групп куйбышевских комсомольцев, сотрудников различных ведомств в капиталистические и социалистические страны, а также документы, без которых в годы СССР невозможен был выезд за границу. Это - характеристики с места работы, анкеты туристов, выезжающих за рубеж, разрешения Внешэкономбанка СССР на вывоз за границу наличной иностранной валюты.

Наглядным дополнением является туристическое снаряжение, фотографии из личных архивов жителей Самарской области.

В программе открытия предусмотрена обзорная экскурсия по выставке. На мероприятие приглашены представители научных, культурных и общественных организаций города Самары, студенты самарских вузов, ветераны спортивного и самодеятельного туризма, волонтеры.

Время работы выставки: 24 апреля - 25 декабря 2026 года. Телефон для контакта: 8(846)263-32-12