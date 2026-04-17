интерес молодежи к работе бариста вырос на 13% за год

К Международному дню кофе, который отмечается 17 апреля, аналитики Авито Работы изучили, как в I квартале 2026 года изменился интерес соискателей к профессии бариста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным платформы, чаще всего резюме на вакансии бариста стали размещать соискатели 18–24 лет — их активность увеличилась на 13% год к году, при этом средние зарплатные ожидания этой возрастной категории составили 52 713 руб/мес.

Следом по динамике идут кандидаты 25–34 лет: количество их резюме выросло на 9%, а ожидания по зарплате — около 59 785 руб/мес.

Соискатели 35–44 лет разместили на 8% больше резюме, чем годом ранее. Именно в этой группе зарплатные ожидания выросли сильнее всего — на 12% за год, составив 65 326 руб/мес.