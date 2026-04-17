«Всё для Победы!»: в регионе продолжается сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий

Народный фронт в Самарской области продолжает сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий в рамках проекта «Всё для Победы!». Он объединяет жителей для помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.

Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт, организует выезды для доставки гуманитарной помощи, консультирует семьи участников СВО и содействует в получении медицинской помощи, реабилитации бойцов.

Оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, может каждый житель Самарской области.

Ещё одним способом поддержки наших защитников является размещение плакатов «Всё для Победы!». «Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнёрам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Всё для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает ещё больше людей, а парни на передовой получат всё необходимое», – говорят представители Народного фронта.

Также Народный фронт занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе на передовую поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

«Если вы придумываете новые технологии, собираете технику для бойцов, знаете, как улучшить характеристики уже имеющихся образцов, – напишите нам. Давайте вместе внесём вклад в Победу и сохранение жизней бойцов на передовой», – обращаются к изобретателям представители Народного фронта и приглашают в Кулибин-клуб.

Также российские изобретатели и организаторы производства могут принять участие в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Подробности – на сайте Минпромторга.

Дополнительно Народный фронт запустил акцию «Слова поддержки бойцам». На сайте можно оставить текстовое сообщение для защитников - его обязательно передадут ребятам.

Присоединяйтесь к сбору «Всё для Победы!» и поддерживайте наших бойцов словом и делом. Подробнее на сайте «Всё для Победы!» (https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya), в пункте сбора (г. Самара, ул. Ленинская, д. 202) и по телефону 8 (846) 242-01-42.

Фото: Региональное отделение Народного фронта