«Всё для Победы!»: в регионе продолжается сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий

Я нашел ошибку
Главные новости:
18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Всё для Победы!»: в регионе продолжается сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий

262
Народный фронт в Самарской области продолжает сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий в рамках проекта «Всё для Победы!».

Народный фронт в Самарской области продолжает сбор помощи для бойцов и жителей прифронтовых территорий в рамках проекта «Всё для Победы!». Он объединяет жителей для помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции, а также мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областей.
Региональное отделение Народного фронта в Самарской области проводит сбор пожертвований для закупки оборудования на фронт, организует выезды для доставки гуманитарной помощи, консультирует семьи участников СВО и содействует в получении медицинской помощи, реабилитации бойцов.
Оказать посильную помощь землякам, выполняющим боевые задачи, а также поддержать мирных жителей прифронтовых территорий, может каждый житель Самарской области.
Ещё одним способом поддержки наших защитников является размещение плакатов «Всё для Победы!». «Все собранные благодаря вам средства идут исключительно на нужды защитников. Обычно о нас узнают благодаря информационным партнёрам и социальной рекламе, но этого недостаточно, чтобы выполнить все запросы ребят. Вы можете помочь нам, разместив плакат "Всё для Победы!" у своего подъезда, магазина, заведения или предприятия. Так о нас узнает ещё больше людей, а парни на передовой получат всё необходимое», – говорят представители Народного фронта.
Также Народный фронт занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе на передовую поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.
«Если вы придумываете новые технологии, собираете технику для бойцов, знаете, как улучшить характеристики уже имеющихся образцов, – напишите нам. Давайте вместе внесём вклад в Победу и сохранение жизней бойцов на передовой», – обращаются к изобретателям представители Народного фронта и приглашают в Кулибин-клуб.
Также российские изобретатели и организаторы производства могут принять участие в реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Подробности – на сайте Минпромторга.
Дополнительно Народный фронт запустил акцию «Слова поддержки бойцам». На сайте можно оставить текстовое сообщение для защитников - его обязательно передадут ребятам.
Присоединяйтесь к сбору «Всё для Победы!» и поддерживайте наших бойцов словом и делом. Подробнее на сайте «Всё для Победы!» (https://pobeda.onf.ru/requirements/samarskaya), в пункте сбора (г. Самара, ул. Ленинская, д. 202) и по телефону 8 (846) 242-01-42.

 

Фото: Региональное отделение Народного фронта

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список