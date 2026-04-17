В регионе пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 20 апреля по 1 мая в Самарской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью».



Вместе с региональными властями и муниципалитетами полиция проведёт профилактические мероприятия. Цель - привлечь каждого к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинским потреблением.



Если у вас есть информация о преступлениях или правонарушениях, связанных с наркотиками, сообщите:



- По телефонам ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23.

- В дежурные части территориальных органов или по номеру 102.

- На официальный сайт: 63.мвд.рф (раздел «Приём обращений»).

