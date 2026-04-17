«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 апреля

Для замены двух задвижек диаметром 300 мм с 10:00 до 22:00 будет отключено ХВС по адресу: ул. Юбилейная, 29.

В связи с заменой задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Энтузиастов, 27, 29; ул. Сорокина, 1.

Для замены задвижки диаметром 300 мм с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Димитрова, 129, 131, 133, 135А; ул. Демократическая, 20, 22А, 24А, 28А, 30, 30А, 32; ул. Ташкентская, 246, 246А, 248; ул. Солнечная, 67, 69, 69А, 71, 81, 83, 85, 89.

22 апреля

В связи с ремонтными работами на НСП №15А/3 с 09:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483-491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

В связи с проведением переврезок на водопроводной линии диаметром 150 мм с 10:00 22.04.2026 до 06:00 23.04.2026 будет отключено ХВС по адресам: пр. Ю. Пионеров, 167, 167в, 167г, 169, 169а, 172, 175; Ташкентский пер., 44, 48; ул. Ставропольская, 187.

23 апреля

В связи с проведением переврезок на водопроводной линии диаметром 300 мм с 09:00 23.04.2026 до 06:00 24.04.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Солнечная, 60; 5-я линия, 4; 5-я линия — 12-я линия.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.