18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы 

«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения и водоотведения в Самаре.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 апреля
Для замены двух задвижек диаметром 300 мм с 10:00 до 22:00 будет отключено ХВС по адресу: ул. Юбилейная, 29.

В связи с заменой задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Энтузиастов, 27, 29; ул. Сорокина, 1.

Для замены задвижки диаметром 300 мм с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Димитрова, 129, 131, 133, 135А; ул. Демократическая, 20, 22А, 24А, 28А, 30, 30А, 32; ул. Ташкентская, 246, 246А, 248; ул. Солнечная, 67, 69, 69А, 71, 81, 83, 85, 89.

22 апреля
В связи с ремонтными работами на НСП №15А/3 с 09:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483-491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

В связи с проведением переврезок на водопроводной линии диаметром 150 мм с 10:00 22.04.2026 до 06:00 23.04.2026 будет отключено ХВС по адресам: пр. Ю. Пионеров, 167, 167в, 167г, 169, 169а, 172, 175; Ташкентский пер., 44, 48; ул. Ставропольская, 187.

23 апреля
В связи с проведением переврезок на водопроводной линии диаметром 300 мм с 09:00 23.04.2026 до 06:00 24.04.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Солнечная, 60; 5-я линия, 4; 5-я линия — 12-я линия.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Сейчас на станции приёма ЖБО в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая.
16 апреля 2026, 16:37
«РКС-Самара» готовят к запуску станцию приёма ЖБО в Красноглинском и Куйбышевском районах
В «РКС-Самара» начинается регистрация документов для летнего полива участков
На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
