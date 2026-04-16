«РКС-Самара» готовят к запуску станцию приёма ЖБО в Красноглинском и Куйбышевском районах

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
«РКС-Самара» готовят к запуску станцию приёма ЖБО в Красноглинском и Куйбышевском районах

Сейчас на станции приёма ЖБО в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая.

«РКС-Самара» готовят к запуску станции приёма жидких бытовых отходов (ЖБО) в Красноглинском и Куйбышевском районах. С очередным этапом работ ознакомился глава Самары Иван Носков, вместе с представителями муниципалитета и компании он посетил объект на Волжском шоссе.

Станция представляет собой современный модуль, который установлен на действующие сети водоотведения. Приём жидких бытовых отходов осуществляется через специальный кластер. Проектная мощность объекта – 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки. Каждая станция сможет одновременно принять две ассенизаторские машины. Комплекс оборудован по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость проекта – около 33 млн рублей.

«Важно, что концессионер ответственно относится к муниципальной собственности и разумно вкладывает средства в её модернизацию, чтобы больше инфраструктурных проектов запускалось в городе. В Самаре две станции для приема отходов в Куйбышевском и Красноглинском районах и обе сейчас модернизируются. Уверен, это сократит несанкционированные сливы отходов городские коммуникации, в леса, водоемы, овраги, сбережет экологию», - сказал глава Самары Иван Носков.

Сейчас на станции в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая. «Объект оснащён самым современным оборудованием, фильтрами, позволяющими удалять мусор и проводить другие подготовительные операции – только после этого отходы будут подаваться в централизованную систему, а затем на Городские очистные канализационные сооружения. Также автоматизация станций позволит нам более корректно вести учёт принимаемых стоков. Напоминаю, что после приема у населения, ЖБО разрешается сливать только в таких специализированных пунктах, по заключённым договорам», – отметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Параллельно совместно с администрацией города решается вопрос по подготовке подъездных путей, рассчитанных на регулярное движение спецмашин до станций приёма ЖБО.

 

Фото предоставлено пресс-службой  «РКС-Самара»

 

Новости по теме
«РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков.
15 апреля 2026, 14:42
В «РКС-Самара» начинается регистрация документов для летнего полива участков
«РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков.
На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды при водоподготовке на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети.
14 апреля 2026, 16:42
На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды
На время паводка «РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды при водоподготовке на насосно-фильтровальных станциях, а также на всех этапах транспортировки по централизованной сети.
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 14 по 16 апреля
10 апреля 2026, 15:57
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре на предстоящей неделе
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 14 по 16 апреля
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
