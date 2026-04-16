«РКС-Самара» готовят к запуску станцию приёма ЖБО в Красноглинском и Куйбышевском районах

«РКС-Самара» готовят к запуску станции приёма жидких бытовых отходов (ЖБО) в Красноглинском и Куйбышевском районах. С очередным этапом работ ознакомился глава Самары Иван Носков, вместе с представителями муниципалитета и компании он посетил объект на Волжском шоссе.

Станция представляет собой современный модуль, который установлен на действующие сети водоотведения. Приём жидких бытовых отходов осуществляется через специальный кластер. Проектная мощность объекта – 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки. Каждая станция сможет одновременно принять две ассенизаторские машины. Комплекс оборудован по инвестиционной программе «РКС-Самара», стоимость проекта – около 33 млн рублей.

«Важно, что концессионер ответственно относится к муниципальной собственности и разумно вкладывает средства в её модернизацию, чтобы больше инфраструктурных проектов запускалось в городе. В Самаре две станции для приема отходов в Куйбышевском и Красноглинском районах и обе сейчас модернизируются. Уверен, это сократит несанкционированные сливы отходов городские коммуникации, в леса, водоемы, овраги, сбережет экологию», - сказал глава Самары Иван Носков.

Сейчас на станции в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая. «Объект оснащён самым современным оборудованием, фильтрами, позволяющими удалять мусор и проводить другие подготовительные операции – только после этого отходы будут подаваться в централизованную систему, а затем на Городские очистные канализационные сооружения. Также автоматизация станций позволит нам более корректно вести учёт принимаемых стоков. Напоминаю, что после приема у населения, ЖБО разрешается сливать только в таких специализированных пунктах, по заключённым договорам», – отметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

Параллельно совместно с администрацией города решается вопрос по подготовке подъездных путей, рассчитанных на регулярное движение спецмашин до станций приёма ЖБО.

