В «РКС-Самара» начинается регистрация документов для летнего полива участков

«РКС-Самара» начинают оформление документов на летнее водоснабжение садовых участков. Все, кто в прошлом году оформлял временное водоснабжение участков, получат в свой почтовый ящик пакет документов: информационное письмо, счёт на оплату разрешения на подключение, квитанцию на оплату долгов (если они имеются), памятку по взаимодействию с представителями ресурсоснабжающей организации.

Получение разрешения абоненту необходимо оплатить в отделениях «Сбербанка», заполнить заявление и вместе с другими документами (копия разрешения за 2025 год, копии чеков об оплате и др.) передать в «РКС-Самара» письмом через Почту России по адресу: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 или на электронный адрес info@samcomsys.ru.

Обращаем внимание, что все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены.

Специалисты «РКС-Самара» в течение недели после получения документов произведут технологическое подключение. Руководители дачных «кустов» для получения разрешения на 2026 год будут приглашаться в офис «РКС-Самара» в заранее согласованное время.

Те абоненты, которые не получали разрешений в прошлом году, или если требуется повторное подключение после длительного перерыва, нужно написать заявление в произвольной форме с указанием адреса участка и своих контактных данных и передать в «РКС-Самара» одним из способов: через Почту России (на адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56) или на электронный адрес info@samcomsys.ru. После этого специалисты свяжутся с заявителем и пригласят в офис на определённое время.

