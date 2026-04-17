Участники «Тотального диктанта – 2026» напишут текст о Пушкине

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» состоится в субботу, 18 апреля. В этот день тысячи участников в России и за рубежом одновременно напишут текст, посвященный семье и детству Александра Пушкина. Принять участие в диктанте можно будет как очно, так и онлайн, что позволит присоединиться к нему из любой точки мира. Подробнее о том, как пройдет акция в 2026 году, — в материале «Известий».

Основная часть участников сможет написать диктант на площадках, организованных в библиотеках, вузах, музеях, культурных центрах и других общественных пространствах. Одновременно будет доступен онлайн-формат с трансляцией текста. Традиционно офлайн-площадки будут открыты на всех шести континентах.

«В России написать диктант очно можно будет более чем в 1000 населенных пунктах от Калининграда до Чукотки. За рубежом участников акции будут ждать площадки в 67 странах, среди которых Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США, Франция. Впервые к акции присоединятся Буркина-Фасо, Венесуэла, Гана, Гвинея, Мозамбик, Намибия, Нигер, Сьерра-Леоне и Шри-Ланка», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Тотального диктанта».

Столицей акции в 2026 году выбран город Улан-Удэ. Именно оттуда будет вестись центральная трансляция, а автор текста прочитает первую часть диктанта. Начало мероприятия в большинстве городов запланировано на 14:00 мск, однако в регионах время может корректироваться с учетом часовых поясов, чтобы участники по всему миру писали диктант синхронно.

Регистрация на участие доступна на официальном сайте проекта. В 2026 году она стартовала в начале апреля, записаться можно через личный кабинет, выбрав удобную площадку или онлайн-формат.

Автором текста «Тотального диктанта – 2026» стал ректор Литературного института им. А.М. Горького, писатель и лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов. В комментарии «Известиям» он рассказал, что выбор темы связан с его научной работой, а именно — с подготовкой книги о Пушкине. Филолог подчеркнул, что многие знают лицейский период, но почти ничего не могут сказать о ранних годах поэта и его родителях.

«Диктант будет в той или иной степени посвящен этим страницам жизни Пушкина, а также его родовой истории. Там будет несколько сюжетов, связанных с его предками, с теми сложными отношениями, которые были в его родовой истории, и тем, как это повлияло на его личность и творчество», — пояснил Варламов.

Он также отметил, что семейная тема помогает глубже понять творчество поэта. В частности, речь идет о влиянии событий, связанных с декабристами. По словам Варламова, участие брата Пушкина в этих событиях по-своему проливает свет на очень сложную тему отношения Пушкина с декабристами. Он добавил, что это могло повлиять на создание стихотворения «Во глубине сибирских руд».