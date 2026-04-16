На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары

Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске. Об этом в эфире программы «Прямой диалог» рассказал руководитель департамента туризма, предпринимательства и торговли Игорь Ларионов. В числе других участников выставки — стран, городов и регионов, туристических компаний, объектов размещения — областная столица представила свои туристические продукты в преддверии летнего сезона.



«Это не просто экспозиция, а мощная международная бизнес-платформа, где регионы, города и компании со всего мира представляют свои туристические продукты. Здесь рождаются новые партнёрства, встречаются старые друзья и закладываются основы для будущих совместных проектов. Нам есть что показать в Самаре, есть где вкусно накормить и с комфортом разместить гостей. У нас работают более 200 отелей, гостиниц, баз отдыха и других объектов размещения, более 1000 заведений общественного питания — от ресторанов и кафе до баров и столовых; уже начали открываться первые летние веранды. Кроме того, Самара сегодня занимает третье место в России по количеству круизных судозаходов после Москвы и Санкт-Петербурга, что тоже говорит о популярности города среди туристов», – подчеркнул руководитель департамента туризма, предпринимательства и торговли Игорь Ларионов.



Представители департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары, АНО Центр детского туризма «Лаванда» и региональный «Центр развития туризма и гостеприимства» презентовали туристский потенциал города и региона. Так, в Самаре действуют более 50 культурно-познавательных маршрутов, рассказывающих об истории города, космической отрасли, архитектуре и природных богатствах. В городе зарегистрировано 58 туроператоров и 155 аккредитованных экскурсоводов.



Кроме того, в рамках форума были представлены международные и региональные презентации, прошли пленарные и экспертные мероприятия, B2B-встречи. В этом году мероприятие объединило 195 экспонентов из 10 стран — России, Кубы, Кыргызстана, Мьянмы, Турции, Грузии, Узбекистана, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

