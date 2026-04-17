Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области

137
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области

Жителей Самарской области приглашают в новый сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участников ждет общение с ведущими медиаэкспертами, работа над задачами государственного уровня с федеральными ведомствами России, специальные треки с партнерами, блог-туры и участие в крупных медиапроектах. Прием заявок открыт на официальном сайте проекта «ТопБЛОГ».

Тема нового сезона проекта – «Родной контент», который рождается из личного опыта, любви к своему региону и желания рассказать о нем честно и современно. В 2026 году «ТопБЛОГ» сохраняет главное: это пространство роста для авторов с разным опытом – от тех, кто только делает первые шаги в медиа, до тех, кто уже выстраивает собственные проекты и работает с аудиторией. Каждый участник получает свою траекторию развития – от базовых навыков до системной работы с контентом и повесткой.

«ТопБЛОГ» – это пространство, где развиваются авторы, осознанно работающие со словом и аудиторией. Миссия проекта – сделать так, чтобы социально значимый контент был востребован и становился ориентиром для миллионов людей. Истории участников о стране, наших достижениях и людях выходят далеко за пределы России – их смотрят, читают, на них ориентируются. Такой результат достигается через системную работу: в «ТопБЛОГ» авторы учатся выстраивать коммуникацию с аудиторией, усиливать свои проекты и развиваться в профессиональной среде единомышленников. Уверен, новый сезон откроет для нас имена, которые докажут: Россия – страна безграничных возможностей», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Самарской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: за пять сезонов к проекту присоединились 4199 человек, 68 из них вошли в число финалистов, и два стали победителями.

Сезон родного контента – это про живые, искренние темы, которые действительно важны людям. Проект открыт для всех талантливых и увлеченных авторов, готовых развиваться в медиа. Участие доступно всем без возрастных ограничений. В этом году участникам доступны три трека.

Образовательный трек «Медиакампус»  практико-ориентированная программа, формирующая базу компетенций для роста в медиасреде. Он включает пять модулей и раскроет следующие темы: работу с контентом и алгоритмами, развитие личного бренда, инструменты роста аудитории, стратегии продвижения, а также форматы взаимодействия с государством и бизнесом. Каждый модуль реализуется при участии ведущих образовательных организаций, медиаплатформ, индустриальных партнеров и институтов развития. Партнером первого образовательного модуля, регистрация на который уже открыта, выступает Фонд «Сколково».

Обучение в «Медиакампусе» проходит в онлайн формате: видеоуроки, практические задания и обратная связь от экспертов. Конкурсный этап трека стартует в конце августа: участники представят собственные медиапродукты, разработанные на основе полученных знаний, и смогут побороться за выход в финал. Доступ к этапу получат авторы, освоившие не менее 60% образовательной программы и успешно прошедшие итоговое тестирование. Регистрация на трек продлится до конца 2026 года.

Стратегический трек «Министерство контента» – первая в России программа, направленная на системное взаимодействие блогерского сообщества и государственных структур. Трек объединяет авторов и федеральные ведомства – Минздрав России, Минспорта России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минпросвещения России – для работы над социально значимым контентом и задает новый стандарт коммуникации в цифровой среде. 1 000 сильнейших участников получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования от Мастерской управления «Сенеж», после чего их ждет финальный отбор в командный этап. По итогам отбора 180 блогеров вместе с федеральными министерствами разработают медиапроекты в ключевых сферах – от здравоохранения и образования до промышленности, сельского хозяйства и туризма и представят их на финале трека. Подать заявку на участие в треке можно до 9 июня.

Отраслевой трек «Медиареактор», реализуемый совместно с Госкорпорацией «Росатом», направлен на подготовку медиалидеров, которые будут создавать и развивать контент о российской атомной отрасли – от науки и технологий до карьерных возможностей и жизни профессиональных объединений. На старте трек освоят представители атомных сообществ: юниоры, студенты и молодежь Росатома, а осенью программа откроется для всех желающих.

Финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в октябре в Мастерской управления «Сенеж», где будут определены победители 2026 года. Для того, чтобы стать участником проекта достаточно вести блог в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта топблог.рф.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
21
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
221
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
967
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
629
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
637
