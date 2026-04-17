Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области

Жителей Самарской области приглашают в новый сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участников ждет общение с ведущими медиаэкспертами, работа над задачами государственного уровня с федеральными ведомствами России, специальные треки с партнерами, блог-туры и участие в крупных медиапроектах. Прием заявок открыт на официальном сайте проекта «ТопБЛОГ».

Тема нового сезона проекта – «Родной контент», который рождается из личного опыта, любви к своему региону и желания рассказать о нем честно и современно. В 2026 году «ТопБЛОГ» сохраняет главное: это пространство роста для авторов с разным опытом – от тех, кто только делает первые шаги в медиа, до тех, кто уже выстраивает собственные проекты и работает с аудиторией. Каждый участник получает свою траекторию развития – от базовых навыков до системной работы с контентом и повесткой.

«ТопБЛОГ» – это пространство, где развиваются авторы, осознанно работающие со словом и аудиторией. Миссия проекта – сделать так, чтобы социально значимый контент был востребован и становился ориентиром для миллионов людей. Истории участников о стране, наших достижениях и людях выходят далеко за пределы России – их смотрят, читают, на них ориентируются. Такой результат достигается через системную работу: в «ТопБЛОГ» авторы учатся выстраивать коммуникацию с аудиторией, усиливать свои проекты и развиваться в профессиональной среде единомышленников. Уверен, новый сезон откроет для нас имена, которые докажут: Россия – страна безграничных возможностей», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Самарской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: за пять сезонов к проекту присоединились 4199 человек, 68 из них вошли в число финалистов, и два стали победителями.

Сезон родного контента – это про живые, искренние темы, которые действительно важны людям. Проект открыт для всех талантливых и увлеченных авторов, готовых развиваться в медиа. Участие доступно всем без возрастных ограничений. В этом году участникам доступны три трека.

Образовательный трек «Медиакампус» – практико-ориентированная программа, формирующая базу компетенций для роста в медиасреде. Он включает пять модулей и раскроет следующие темы: работу с контентом и алгоритмами, развитие личного бренда, инструменты роста аудитории, стратегии продвижения, а также форматы взаимодействия с государством и бизнесом. Каждый модуль реализуется при участии ведущих образовательных организаций, медиаплатформ, индустриальных партнеров и институтов развития. Партнером первого образовательного модуля, регистрация на который уже открыта, выступает Фонд «Сколково».

Обучение в «Медиакампусе» проходит в онлайн формате: видеоуроки, практические задания и обратная связь от экспертов. Конкурсный этап трека стартует в конце августа: участники представят собственные медиапродукты, разработанные на основе полученных знаний, и смогут побороться за выход в финал. Доступ к этапу получат авторы, освоившие не менее 60% образовательной программы и успешно прошедшие итоговое тестирование. Регистрация на трек продлится до конца 2026 года.

Стратегический трек «Министерство контента» – первая в России программа, направленная на системное взаимодействие блогерского сообщества и государственных структур. Трек объединяет авторов и федеральные ведомства – Минздрав России, Минспорта России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минпросвещения России – для работы над социально значимым контентом и задает новый стандарт коммуникации в цифровой среде. 1 000 сильнейших участников получат возможность пройти программу дополнительного профессионального образования от Мастерской управления «Сенеж», после чего их ждет финальный отбор в командный этап. По итогам отбора 180 блогеров вместе с федеральными министерствами разработают медиапроекты в ключевых сферах – от здравоохранения и образования до промышленности, сельского хозяйства и туризма и представят их на финале трека. Подать заявку на участие в треке можно до 9 июня.

Отраслевой трек «Медиареактор», реализуемый совместно с Госкорпорацией «Росатом», направлен на подготовку медиалидеров, которые будут создавать и развивать контент о российской атомной отрасли – от науки и технологий до карьерных возможностей и жизни профессиональных объединений. На старте трек освоят представители атомных сообществ: юниоры, студенты и молодежь Росатома, а осенью программа откроется для всех желающих.

Финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в октябре в Мастерской управления «Сенеж», где будут определены победители 2026 года. Для того, чтобы стать участником проекта достаточно вести блог в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте проекта топблог.рф.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».