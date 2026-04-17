Участники проекта «ШАГИ» посетили производство «Самарское БКК»

В рамках знакомства с работой администрации города Самары участники проекта «Школьной академии городских инициатив» совместно с первым заместителем главы города Юлией Ашурковой познакомились с коллективом и производством «Самарского булочно-кондитерского комбината (БКК)» — одного из ведущих предприятий пищевой промышленности города и региона.

В ходе экскурсии школьников познакомили с полным циклом производства хлебобулочных изделий. Ребята проследили весь путь, который проходит тесто, прежде чем попасть на прилавки — от момента замеса до формирования заготовок. Особый интерес вызвал процесс выпекания, после которого готовая продукция проходит этапы остужения, а затем, при необходимости, нарезки и фасовки в современную упаковку..

Напомним, старт проекту «ШАГИ» 17 марта этого года дал глава города Самары Иван Носков. Его участниками стали ученики 8-11 классов из 60 школ, всего более 1000 человек. В число победителей вошли девять из 18 представленных проектов. По поручению главы города его первые заместители знакомят победителей проекта с работой администрации города и тонкостями муниципальной службы.