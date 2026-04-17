В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России медицинскую помощь на внебюджетной основе теперь можно получить круглосуточно. В ночное время с 20.00 до 08.00 за платными медицинскими услугами необходимо обращаться в регистратуру приемного отделения Клиник СамГМУ.

Так, можно обратиться за консультацией к врачам-специалистам (терапевт, хирург, кардиолог), пройти УЗИ, рентгенографию, компьютерную томографию, ЭКГ, сдать анализы крови в экспресс-лаборатории. Кроме того, пациентам могут выполнить перевязки, снятие швов, назначенные внутривенные инфузии, удаление инородных тел различной локализации и другие процедуры. Также в ночное время доступна госпитализация в профильное отделение на платной основе.

«В приемное отделение обращаются за получением экстренной медицинской помощи в рамках программы ОМС, – говорит заведующий приемным отделением Клиник СамГМУ Илья Куров. – Но есть пациенты, желающие воспользоваться платной медицинской услугой в ночное время, когда плановая медицинская помощь не оказывается. Теперь такая возможность есть. Жители региона и других городов могут получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь специалистов Клиник СамГМУ по любому виду оплаты круглосуточно».

Обращаться за платными услугами нужно в регистратуру приемного отделения Клиник СамГМУ по адресу: пр. Карла Маркса, 165Б, к1, ежедневно с 20.00 до 8.00. При себе необходимо иметь только паспорт.