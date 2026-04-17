Самарский Росреестр рассказал о выявлении правообладателей

Порядка 7 500 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости было выявлено на основании решений органов местного самоуправления Самарской области к концу 2025 года. Более 49 500 правообладателей самостоятельно обратились и зарегистрировали свои права в результате разъяснительной работы с населением.

С 2021 года в плотном взаимодействии с Правительством региона и органами местного самоуправления самарский Росреестр проводит мероприятия, предусмотренные 518-м Федеральным законом, по наполнению реестра сведениями об отсутствующих правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.

Для граждан это имеет ряд преимуществ:

– за регистрацию ранее возникших прав граждане освобождены от оплаты госпошлины;

– процедура выявления правообладателей способствует уменьшению судебных споров, связанных с отказами в учете и государственной регистрации, а также о признании права собственности на ранее учтенные объекты, в том числе после наследования;

– правообладатель может свободно распоряжаться недвижимостью, подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода права без его личного участия;

– наличие данных о недвижимости в ЕГРН упрощает взаимодействие с государственными органами и участниками гражданского оборота;

– правообладатели своевременно получают информацию об установлении охранных зон, иных ограничениях прав и других важных изменениях, касающихся их имущества.