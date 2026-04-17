Я нашел ошибку
Главные новости:
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава областного минэкономразвития провел встречу с креативными предпринимателями региона

182
Расширение мер господдержки бизнеса, кадровые вопросы и межведомственное взаимодействие – эти и другие актуальные вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с креативным сообществом региона. Беседа состоялась на площадке центра «Мой бизнес» в рамках проведения форума «Неделя креативного бизнеса». К обсуждению подключились представители разных направлений - мода, кино, медиа, руководители творческих пространств.

В Самарской области большое внимание уделяется развитию креативных индустрий. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что креативная экономика – это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

«Вы работаете в креативной сфере и ежедневно сталкиваетесь с запросами и потребностями отрасли, и я бы хотел, чтобы в нашей беседе вы погрузили меня в особенности ваших проектов, рассказали о потребностях и сложностях, с которыми сталкиваетесь, - обратился к присутствующим в начале встречи Павел Финк. - По результатам исследования креативных индустрий мы видим перспективы развития сектора. И сейчас важно понять, какие механизмы и инструменты необходимы, как сделать так, чтобы простимулировать эффективную деятельность бизнеса».

Одна из участниц встречи, художник-модельер, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» Мария Казак предложила сформировать единый календарь мероприятий, проводимых разными структурами и организациями, чтобы расширить информирование бизнеса и повысить количество предпринимателей, участвующих в них.

«Мы существуем на стыке трех министерств - экономического развития, промышленности и культуры, и есть предложение собрать воедино мероприятия различных структур. Так как модная индустрия живет в сезонном режиме, временные ресурсы ограничены, и не всегда получается принять участие в каких-то профильных событиях. Поэтому важна регулярность проведения сезонных мероприятий и информирование бизнеса заранее, чтобы мы активно интегрировались в федеральную и международную повестку», - отметила Мария Казак.

Участие в разговоре также приняли представители образовательного сектора. Ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова подняла вопрос подготовки кадров.

«Мы работаем в тех сферах, которые в креативных индустриях активно развиваются – дизайн, разработка программного обеспечения. Учим студентов создавать конкурентоспособные продукты. Наш университет является узнаваемым вузом, который готовит достойные кадры, но в университете нет бюджетных мест по данным направлениям. Мое предложение – целевая подготовка студентов», - обратилась Любовь Выборнова.

С предложением снизить налоговую нагрузку на представителей креативных индустрий обратился управляющий креативным кластером «Дом 77» Артем Воробьев. Сегодня площадка объединяет более 100 креативных предпринимателей разных направлений - художники, дизайнеры, гастро-проекты. Павел Финк отметил, что развитие творческих пространств в регионе - важная задача, и для расширения перечня инструментов поддержки необходимо закрепить статус креативного кластера.

В завершение встречи министр поблагодарил всех участников за активность и внесенные инициативы, и пообещал проработать все высказанные предложения. Участники подчеркнули, что подобные диалоги должны стать регулярными. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
