Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь

«Самарское речное пассажирское предприятие» запускает пассажирские перевозки по популярным «летним» направлениям: «Самара — Гаврилова Поляна — Ширяево» и «Самара — Шелехметь».

Они стартуют с 17 апреля 2026 года.

Так, пока запланировано по одному рейсу из Самары в Ширяево и обратно. Из Самары суда будут отправляться в 08:30, они будут делать остановки на Осипенко в 08:55, на Поляне им. Фрунзе, в Подгорах в 10:20, на Гавриловой Поляне — в 10:35, прибытие в Ширяево — в 11:50.

Из Ширяево судно будет выходить в 16:30, остановки запланированы на Гавриловой Поляне в 17:50, в Подгорах — в 18:10, на Поляне им. Фрунзе — в 18:45, на Осипенко — в 19:20, прибытие в Самару — в 19:45.

Между Самарой и Шелехметью суда начнут курсировать сразу с двух ежедневных рейсов. Из Самары они будут выходить в 08:15 и 17:30, из Шелехмети — в 09:30 и 18:45. Также запланированы остановки на Нижнем Пляже, пишет Обоз-инфо.