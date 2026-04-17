В Самаре представили современную автотехнику, предназначенную для нужд города

В Самаре представили современную автотехнику, предназначенную для перевозок населения общественным транспортом, работы социального такси, оперативных и экстренных служб.

Презентационную площадку посетили министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов и глава города Самары Иван Носков.

“CITYMAX 12” — городской автобус большого класса производства Ликинского автобусного завода. Низкопольная техника с широкой накопительной площадкой и увеличенной шириной дверных проёмов отвечает всем требованиям программы «Доступная среда». Площадь низкого пола достигает 13,6 квадратных метров — это рекордный показатель в классе. Система «книлинг» на остановках наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку пассажиров.

Кроме того, на экспозиции среди различного транспорта была представлена новая модель автобуса среднего класса «CITYMAX 8» производства «Павловского автобусного завода», а также были озвучены возможности по оказанию сертифицированных услуг в сфере диагностики, обслуживания, ремонта, тюнинга, производства фургонов и спецтехники.