В Самаре стартовали соревнования по синхронному фигурному катанию «Волжский пируэт»

Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого принимает всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Волжский пируэт» и всероссийский фестиваль по синхронному катанию на коньках «Мы вместе».
Свои программы представляют 27 команд по программам второго и первого спортивного разряда, кандидатов и мастеров спорта.
В числе участников команды Самарской области: «Жемчужина» и «Элегия» (мс), «Жемчужина юниоры» и «Твинкл Айс» (кмс), «Эдельвейс» (1-й разряд).
17 апреля | 12:20
2-й разряд, произвольная программа
17 апреля | 13:35
кмс, произвольная программа
17 апреля | 15:10
парад открытия соревнований
18 апреля | 15:00
мс, короткая программа
18 апреля | 18:00
фестиваль «Мы вместе»
19 апреля | 12:45
1-й разряд, произвольная программа
19 апреля | 14:20
мс, произвольная программа
19 апреля | 15:10
церемония награждения
Вход для зрителей на соревнования свободныйпри наличии мест.
Вход на фестиваль «Мы вместе» по пригласительным билетам. Билеты можно получить на первом этаже Дворца спорта с 9 до 20 часов. Количество билетов ограничено.