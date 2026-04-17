В Самаре стартовали соревнования по синхронному фигурному катанию «Волжский пируэт»

Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого принимает всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Волжский пируэт» и всероссийский фестиваль по синхронному катанию на коньках «Мы вместе».

Свои программы представляют 27 команд по программам второго и первого спортивного разряда, кандидатов и мастеров спорта.

В числе участников команды Самарской области: «Жемчужина» и «Элегия» (мс), «Жемчужина юниоры» и «Твинкл Айс» (кмс), «Эдельвейс» (1-й разряд).

17 апреля | 12:20

2-й разряд, произвольная программа

17 апреля | 13:35

кмс, произвольная программа

17 апреля | 15:10

парад открытия соревнований

18 апреля | 15:00

мс, короткая программа

18 апреля | 18:00

фестиваль «Мы вместе»

19 апреля | 12:45

1-й разряд, произвольная программа

19 апреля | 14:20

мс, произвольная программа

19 апреля | 15:10

церемония награждения

Вход для зрителей на соревнования свободныйпри наличии мест.

Вход на фестиваль «Мы вместе» по пригласительным билетам. Билеты можно получить на первом этаже Дворца спорта с 9 до 20 часов. Количество билетов ограничено.