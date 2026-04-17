Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарской области пройдут шесть региональных этапов Всероссийского конкурса Лучший по профессии

В Самарской области пройдут шесть региональных этапов Всероссийского конкурса Лучший по профессии

В Самарской области в 2026 году пройдут региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по шести номинациям: «Второй старт» - для ветеранов специальной военной операции, «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Сварщик», «Механизатор», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Инспектор транспортной безопасности». А в октябре Самара станет площадкой для федерального этапа конкурса в номинации «Второй старт».

О том, как будет проходить конкурс рассказали организаторы.

«Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – С 2025 года он является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Основная цель конкурса – популяризация востребованных рабочих профессий. Особой в этом году стала номинация «Второй старт», это номинация для ветеранов специальной военной операции. Если в прошлом году, когда в ней соревновались те, кто прошел обучение, на участие заявились порядка 20 регионов, то на сегодняшний день уже 57 регионов планируют принять участие в номинации «Второй старт».

В 2025 году в этой номинации соревновались те, кто реализовал себя в новой профессии после переобучения. В региональном этапе победителем стал начальник караула пожарно-спасательной части №137 пожарно-спасательного отряда №49 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Алексей Шикида, он представлял Самарскую область на федеральном этапе и занял второе место.

«Не надо бояться менять свою жизнь, - поделился Алексей Шикида, - всегда можно найти ту профессию, которая будет твоей, а в кадровых центрах «Работа России» в этом помогут. А конкурс позволил приобрести новые навыки, например, связанные с видеосъемкой, с презентацией своей профессии, помог познакомиться с очень разными людьми. Приз, который я получил, конечно, важен, но еще важнее приобретенный опыт».

Второй год будет проходить региональный этап в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» - направление перспективное и вызывающее большой интерес.

«Беспилотные системы сейчас применяются во многих сферах деятельности, - прокомментировал руководитель Центра практической подготовки БАС – преподаватель ГБПОУ «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова», председатель региональной экспертной комиссии Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» Николай Самсонов. – Новые технологии меняют работу в сельском хозяйстве, геодезии, внедряются в системы мониторинга. Важно привлечь молодежь к работе с беспилотными системами, и конкурс помогает заинтересовать профессией».

В настоящее время продолжается прием заявок на портале «Работа России». Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» по каждой из номинаций проходит в два этапа - региональный и федеральный. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей.

 

 

 

