В Самарской области пройдут шесть региональных этапов Всероссийского конкурса Лучший по профессии

В Самарской области в 2026 году пройдут региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по шести номинациям: «Второй старт» - для ветеранов специальной военной операции, «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Сварщик», «Механизатор», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Инспектор транспортной безопасности». А в октябре Самара станет площадкой для федерального этапа конкурса в номинации «Второй старт».

О том, как будет проходить конкурс рассказали организаторы.

«Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года, - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – С 2025 года он является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Основная цель конкурса – популяризация востребованных рабочих профессий. Особой в этом году стала номинация «Второй старт», это номинация для ветеранов специальной военной операции. Если в прошлом году, когда в ней соревновались те, кто прошел обучение, на участие заявились порядка 20 регионов, то на сегодняшний день уже 57 регионов планируют принять участие в номинации «Второй старт».

В 2025 году в этой номинации соревновались те, кто реализовал себя в новой профессии после переобучения. В региональном этапе победителем стал начальник караула пожарно-спасательной части №137 пожарно-спасательного отряда №49 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Алексей Шикида, он представлял Самарскую область на федеральном этапе и занял второе место.

«Не надо бояться менять свою жизнь, - поделился Алексей Шикида, - всегда можно найти ту профессию, которая будет твоей, а в кадровых центрах «Работа России» в этом помогут. А конкурс позволил приобрести новые навыки, например, связанные с видеосъемкой, с презентацией своей профессии, помог познакомиться с очень разными людьми. Приз, который я получил, конечно, важен, но еще важнее приобретенный опыт».

Второй год будет проходить региональный этап в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» - направление перспективное и вызывающее большой интерес.

«Беспилотные системы сейчас применяются во многих сферах деятельности, - прокомментировал руководитель Центра практической подготовки БАС – преподаватель ГБПОУ «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова», председатель региональной экспертной комиссии Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» Николай Самсонов. – Новые технологии меняют работу в сельском хозяйстве, геодезии, внедряются в системы мониторинга. Важно привлечь молодежь к работе с беспилотными системами, и конкурс помогает заинтересовать профессией».

В настоящее время продолжается прием заявок на портале «Работа России». Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» по каждой из номинаций проходит в два этапа - региональный и федеральный. Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей и третье - 300 тыс. рублей.