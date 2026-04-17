В Самарской области спрос на хоумстейджинг в стиле модерн вырос почти вдвое за год

По данным Авито Услуг, на рынке предпродажной подготовки жилья в Самарской области формируется новый тренд: продавцы пересматривают подход к ремонту. Вместо того чтобы затевать полноценную переделку, они выбирают легкую подготовку и грамотную подачу. И эта стратегия приносит реальную выгоду.

Хоумстейджинг: что это и зачем продавцам

Хоумстейджинг — это предпродажная подготовка квартиры, без штробления стен, замены труб и миллионных вложений. Специалист приходит, убирает лишнее, переставляет мебель, добавляет свет и стиль в интерьер. На выходе — привлекательные запоминающиеся фотографии и уютное пространство, в котором хочется остаться надолго.

Главная формула, которая привлекает продавцов: «продать дороже, вложив меньше», а для этого надо найти специалистов, которые помогут с грамотной подачей. Самарцы всё чаще интересуются услугами по предпродажной подготовке.

Продавцы жилья, которые заказывают хоумстейджинг, делают ставку на конкретные стили интерьера. Самым быстрорастущим оказался модерн. За год спрос на услуги дизайнеров, работающих в этом стиле, увеличился почти вдвое. Этот стиль — про изящные плавные линии, природные мотивы и сочетание натуральных материалов: дерева, камня, стекла и металла.

Минимализм прибавил 66%. Максимум воздуха при минимуме предметов, открытые поверхности и скрытые системы хранения делают квартиру визуально просторнее, чем она есть на самом деле.

Современный стиль показал близкий результат — рост составил 61%. Простые формы, нейтральная гамма и отсутствие декоративных излишеств делают пространство ухоженным и готовым к жизни новых хозяев без переделок.

И классика остается в тренде — проверенные временем приемы тоже продают: спрос на специалистов по классическим интерьерам вырос на 60%. Симметрия, благородные текстуры, лепнина и спокойная гамма создают атмосферу основательности и достатка — то, что считывается как сигнал надёжности.

Хай-тек прибавил 50%. Стекло, металл, глянцевые поверхности и акцент на технологичности создают ощущение современной, продуманной до мелочей квартиры.

Профессиональная оценка и подбор

Вместе с хоумстейджингом закономерно растёт и интерес к профессиональному взгляду на квартиру. Продавцы хотят понимать реальную рыночную стоимость до того, как вкладываться в подготовку, поэтому спрос на услуги оценки недвижимости почти удвоился за год.

Покупатели тоже становятся требовательнее: они ищут близкий к их собственному идеалу объект, не тратя на это время и силы на первоначальный отсев лишнего. Спрос на подбор недвижимости вырос на 68%.

Ключевые тенденции рынка

По данным аналитики, можно выделить несколько устойчивых трендов:

● хоумстейджинг перестал быть экзотикой и превращается в обязательный этап подготовки к продаже;

● продавцы всё чаще выбирают стратегию «меньше вложить — дороже продать», вкладывая в первую очередь в то, что привлечет внимание потенциального покупателя;

● стилистический вектор задают модерн, минимализм и хай-тек;

● формируется потребность в делегировании первоначального отбора представленных на рынке предложений.

Как проверить понравившуюся квартиру?

В числе самых дорогих ремонтных работ — замена проводки, труб и стояков, выравнивание стен и полов, монтаж окон и восстановление вентиляции. Это может вылиться в дополнительные траты от 400 тысяч рублей и выше. Хоумстейджинг умеет прятать за красивой картинкой те детали, которые сигнализируют о будущих затратах на ремонт. Именно поэтому нужно очень внимательно проверять жилье, даже если внешне оно выглядит привлекательно. Ниже представлен чек-лист, который поможет исключить пропуск критически важных деталей:

● Замена проводки — одна из самых дорогих работ. Откройте электрощиток, посмотрите на автоматы: не ржавые ли, не оплавленные, подписаны ли линии. Проверьте розетки — не шатаются ли, не искрят ли, есть ли заземление. В старом фонде посчитайте розетки: если их две на комнату, готовьтесь к штроблению стен или ковру из удлинителей.

● Замена труб часто требует вскрытия полов и стен, взаимодействия с соседями снизу и сверху, а также солидного бюджета. Осмотрите стены и пол под раковиной, за унитазом, под ванной (если есть доступ). Следы свежей затирки, новые уголки или капли герметика могут скрывать старые протечки. Стоит провести и активные тесты: откройте все краны на полную — напор должен быть нормальным даже при одновременной работе. Наберите воду в раковину или ванну и выдерните пробку: вода должна уходить быстро, без бульканья и хлюпанья. Одновременно с этим послушайте трубы. Если есть шум — это плохой знак. Также можно пообщаться с соседями сверху и снизу, чтобы выяснить, нет ли проблем с протечками.

● Выравнивание стен — это затраты и недели пыли. Отодвиньте диван и кресла. За ними могут прятаться разводы от протечек, глубокие трещины или следы от старой батареи, которую переносили.

● Выравнивание полов и замена покрытия могут задержать переезд, что приведет к лишним затратам в дополнение к стоимости работ и материалов. Укладка ламината, плитки или паркета требует идеально ровного основания: даже едва заметный перепад — и ламинат вздуется, а плитка треснет. Чтобы понять, есть ли в квартире проблемы с полами, приподнимите угол ковра или половика. Под ними может скрываться вздувшийся ламинат, щели в паркете или плитка, которая ходит ходуном.

● Замена окон и откосов — тоже весомая статья расходов. Раздвиньте шторы и жалюзи полностью. Посмотрите на стыки рам, на откосы, на подоконник снизу. Плесень в углах и следы промерзания продавец мог просто закрыть красивым текстилем. Заодно проверьте, не дует ли из окна: проведите ладонью по периметру рамы, особенно в углах, или поднесите зажжённую зажигалку — если пламя колышется, щели есть. А значит, придется вложиться в утепление или замену стеклопакетов.

● Восстановление вентиляции обойдется недёшево. Закройте дверь в ванную и на кухню, выключите вытяжку, поднесите листок бумаги к решётке. Если он не прилипает, то вентиляция не работает и жильцов будут беспокоить запахи от соседей, плесень и вечная сырость.

● Коммуникации общего пользования — то, о чём забывают чаще всего, но это тоже ваши потенциальные расходы. Посмотрите на трубы большого диаметра в ванной и на кухне — не обмотаны ли они свежей изолентой, нет ли следов подтёков сверху. Заодно оцените состояние подъезда: мокрый подвал или протекающая крыша однажды станут вашей головной болью, если выберете квартиру на первом или последнем этажах.

*Аналитика основана на данных за период с января по март 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.