Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов

Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов, Об этом рассказала заведующая лабораторией иммунологических исследований на ВИЧ и другие инфекции Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева.



"Иммунологическую и инфекционную безопасность компонентов донорской крови, заготавливаемых для пациентов медицинских организаций региона, обеспечивает областная станция переливания крови. Донор, приходя на станцию переливания крови, каждый раз в обязательном порядке проходит необходимое медицинское обследование, а заготовленная кровь проверяется на социально значимые инфекции, передающиеся через кровь: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. При отказе от обследования человек не может стать донором.



Ежегодно в области совершается более 100 тысяч переливаний донорской крови и ее компонентов. Наша ежедневная работа всецело направлена на исключение возможности заражения пациента, нуждающегося в переливании, гемотрансмиссивными инфекциями, которые передаются через кровь.



В своей работе мы используем иммунологические и молекулярно - биологические методы обследования, применяем двухступенчатое обследование каждого образца крови, полученного от донора, методом ПЦР и ИФА. Это позволяет гарантировать максимально ранее выявление инфекций у доноров, в том числе и в период, так называемого, серонегативного окна.



Также специалисты службы крови осуществляют постоянный мониторинг инфекционного статуса доноров, тем самым обеспечивая вирусобезопасность заготавливаемых и выдаваемых в лечебные учреждения компонентов крови. В случае получения сомнительного или положительного результата на инфекцию при обследовании образца крови, все компоненты, заготовленные от данного донора, утилизируются в установленном порядке, донор получает временный или постоянный отвод от донаций. Донору лично сообщается о результатах исследований и далее он направляется в учреждения, отвечающие за социально значимые заболевания, для дальнейшего обследования.



Кроме того, станция переливания крови заботится и о сохранении здоровья и безопасности донора. Совершая любые медицинские манипуляции при обследовании донора или проводя процедуру донации, специалисты используют только одноразовые стерильные инструменты, а также расходные системы однократного применения для забора крови.



За прошлый год региональной службой крови проведено более 700 тысяч лабораторных исследований.



Всем потенциальным и действующим донорам необходимо:

соблюдать рекомендации по питанию перед донацией

быть открытыми в беседе с врачом-трансфузиологом – не скрывать информацию о существующих факторах риска и перенесенных инфекционных заболеваниях

сообщать о приеме лекарственных препаратов и БАДов".

Фото: минздрав СО