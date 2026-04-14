Я нашел ошибку
Главные новости:
В России ужесточат борьбу с онлайн-казино
В России ужесточат борьбу с онлайн-казино
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева
Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов
Ребята из школьного лесничества «Берегиня» вышли на благородную миссию — привести в порядок обелиск «Советская Армия-освободительница».
Юные лесоводы Похвистнево привели в порядок территорию у памятника воинам-освободителям.
9 апреля глава города Самары Иван Носков провел совещание с руководителями компаний, которые строят социальные и жилые объекты на территории областной столицы.
На сегодняшний день в Самаре заключено 22 договора о развитии территорий жилой застройки в разных районах города
12 апреля в Центральном районе Тольятти, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленинградской, загорелась кухонная электровытяжка.
В Тольятти электровытяжка едва не сталапричиной пажара в квартиры
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
ГД приняла в I чтении проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов

156
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева

Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов, Об этом рассказала заведующая лабораторией иммунологических исследований на ВИЧ и другие инфекции Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева.

"Иммунологическую и инфекционную безопасность компонентов донорской крови, заготавливаемых для пациентов медицинских организаций региона, обеспечивает областная станция переливания крови. Донор, приходя на станцию переливания крови, каждый раз в обязательном порядке проходит необходимое медицинское обследование, а заготовленная кровь проверяется на социально значимые инфекции, передающиеся через кровь: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. При отказе от обследования человек не может стать донором.

Ежегодно в области совершается более 100 тысяч переливаний донорской крови и ее компонентов. Наша ежедневная работа всецело направлена на исключение возможности заражения пациента, нуждающегося в переливании, гемотрансмиссивными инфекциями, которые передаются через кровь.

В своей работе мы используем иммунологические и молекулярно - биологические методы обследования, применяем двухступенчатое обследование каждого образца крови, полученного от донора, методом ПЦР и ИФА. Это позволяет гарантировать максимально ранее выявление инфекций у доноров, в том числе и в период, так называемого, серонегативного окна.

Также специалисты службы крови осуществляют постоянный мониторинг инфекционного статуса доноров, тем самым обеспечивая вирусобезопасность заготавливаемых и выдаваемых в лечебные учреждения компонентов крови. В случае получения сомнительного или положительного результата на инфекцию при обследовании образца крови, все компоненты, заготовленные от данного донора, утилизируются в установленном порядке, донор получает временный или постоянный отвод от донаций. Донору лично сообщается о результатах исследований и далее он направляется в учреждения, отвечающие за социально значимые заболевания, для дальнейшего обследования.

Кроме того, станция переливания крови заботится и о сохранении здоровья и безопасности донора. Совершая любые медицинские манипуляции при обследовании донора или проводя процедуру донации, специалисты используют только одноразовые стерильные инструменты, а также расходные системы однократного применения для забора крови.

За прошлый год региональной службой крови проведено более 700 тысяч лабораторных исследований.

Всем потенциальным и действующим донорам необходимо:
 соблюдать рекомендации по питанию перед донацией
 быть открытыми в беседе с врачом-трансфузиологом – не скрывать информацию о существующих факторах риска и перенесенных инфекционных заболеваниях
 сообщать о приеме лекарственных препаратов и БАДов".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
368
718
751
Здравоохранение
Все компоненты донорской крови проверяются на инфекции и безопасны для пациентов, рассказала зав. лабораторией Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева
14 апреля 2026  21:16
Все компоненты донорской крови в регионе проверяются на инфекции и абсолютно безопасны для пациентов
156
250
379
362
384
721
753
499
1042
1418
Весь список
16202
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
268
703
678
671
1089
Весь список