В регионе внедрены новые организационные технологии для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Это важнейшее направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуются по решению Президента страны Владимира Путина. Благодаря усилиям медицинских работников и новым организационным технологиям в 2025 году удалось перевыполнить показатели снижения смертности от инсульта и инфаркта миокарда.

«Мы централизовали диагностические исследования на базе 3 амбулаторных кардиологических центров. За год специалисты провели почти 7,5 тысяч исследований, проконсультировали более 2700 пациентов. В специализированном липидном центре областного кардиодиспансера консультацию прошли 2,5 тысячи человек. Также продолжали работу 9 кабинетов и 20 школ пациентов с хронической сердечной недостаточностью. 17,5 тысяч пациентов с фибрилляцией предсердий обеспечили льготными препаратами», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Благодаря принятым мерам удалось дополнительно сохранить 549 жизней.

«Мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются приоритетными. Задача 2026 года – ввод модульного приемно-диагностического отделения на территории областного кардиодиспансера, начало функционирования шокового центра и оптимизация работы центров компетенций», - отметил руководитель ведомства.

Приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи уделено и в Народной программе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее».

