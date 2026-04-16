Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля

Власти Самары объявили о завершении отопительного сезона 2025–2026 годов. В областной столице отопление планируют отключить 16 апреля.

Как сообщили в городской администрации, среднесуточная температура воздуха в Самаре держится выше отметки +8 °C на протяжении пяти суток. По этой причини власти приняли решение прекратить подачу тепла 16 апреля.

К концу недели местные источники тепла — ТЭЦ, ГРЭС и котельные — перейдут на летний режим работы. Специалисты постепенно снизят температуру теплоносителя, остановят циркуляционные насосы и перекроют задвижки.

В многоквартирных домах, где установлены собственные тепловые пункты, отключением займутся управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. После завершения сезона коммунальщики и энергетики приступят к профилактическим и ремонтным работам на сетях, чтобы подготовиться к следующей зиме.

Для справки: в прошлом году отопление в Самаре отключили немного позже — 18 апреля, пишет Самара-МК.