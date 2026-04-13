В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области

Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.

Губернатор Вячеслав Федорищев, обращаясь к руководителям министерств и муниципальных образований, особо подчеркнул необходимость повышения доходной части и эффективного расходования средств регионального бюджета: «Комиссией по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области выявлена возможность по консолидации бюджетной системы Самарской области до 20%. С одной стороны, это говорит о том, что мы не совсем эффективно распределяем доходы, которые у нас есть, не на самые приоритетные мероприятия. А с другой стороны, говорит о том, что нам всем нужно провести работу по оптимизации и консолидации бюджетов», – отметил Вячеслав Федорищев.

Губернатор озвучил подписание соответствующего указа.

В настоящий момент во всей стране многие хозяйствующие субъекты испытывают затруднения в части своей деятельности, что сказывается на налоге на прибыль, который является одним из основных источников пополнения доходов бюджета. «Проанализировали регионы с такой же плотностью промышленности, экономики в целом. Мы здесь не выбиваемся из общего контекста. Но это обязывает нас строже относиться к нашей деятельности в части расходных обязательств. Поэтому мы будем проводить в хорошем смысле жесткую бюджетную политику. Это должно привести к повышению эффективности», – уверен губернатор.

Вместе с тем, выстроить эффективную работу невозможно без цифровизации целого ряда процессов – как на уровне Правительства региона, так и муниципальных образований. По словам губернатора, Самарская область отстает в этом вопросе на фоне других субъектов страны, которые уверенно пользуются цифровыми сервисами и услугами, внедряют искусственный интеллект.

«Всех руководителей на муниципальном и региональном уровнях я призываю самостоятельно и очень предметно заняться повышением эффективности через цифровизацию, в том числе в рамках той консолидации бюджета, которую будем вести. Это потребует от нас достаточной смелости в отмене алгоритмов и протоколов, которыми мы руководствовались десятилетиями. Коллеги, они уже потеряли актуальность. Во многих субъектах лучшие практики внедрения такого рода цифровых систем и искусственного интеллекта позволяют повышать эффективность кратно относительно предыдущего периода. Мы с вами к этому периоду необходимого внедрения подошли, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Прошу Администрацию Губернатора вместе с министерством цифрового развития и связи Самарской области начать предметную работу и дать возможность министерствам и муниципалитетам пользоваться уже созданными сервисами и услугами».

Губернатор также проинформировал о принятом решении по поддержке региона из федерального бюджета. Самарская область получит 147,9 миллионов рублей на реализацию мероприятий по информатизации системы здравоохранения.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

