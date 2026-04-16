В Самарской области МГЕР прошла обучение первой помощи от Молодёжки Народного фронта

Умение оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации — это не просто навык, а необходимость. Для участников Молодой Гвардии Единой России Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Занятие провела инструктор-доброволец центра тактической подготовки «Архангел» и координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Мероприятие прошло в рамках программы «СТОП КРОВЬ» проекта «Культура безопасности НФ». Этот проект создан для того, чтобы научить людей действовать быстро, грамотно и без паники в ситуациях, когда счет идет на секунды.

В ходе практического занятия активисты молодежной организации отработали ключевые навыки для спасения жизни человека:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета - элементы остановки артериального кровотечения.

● Изучили способы остановки кровотечения в смежных зонах с помощью давящего элемента (прямое давление на рану).

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения и другое.

«Программа "СТОП КРОВЬ" учит не теряться и уметь помочь, когда от первых минут зависит жизнь человека. Я рада, что молодежь нашего региона подходит к этому вопросу максимально серьезно. Это те знания, которые могут сохранить здоровье и жизнь не только окружающим, но и им самим в сложной ситуации», — прокомментировала ход обучения координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.