В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Самарской области МГЕР прошла обучение первой помощи от Молодёжки Народного фронта

В Самарской области МГЕР прошла обучение первой помощи от Молодёжки Народного фронта

Умение оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации — это не просто навык, а необходимость. Для участников Молодой Гвардии Единой России Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Занятие провела инструктор-доброволец центра тактической подготовки «Архангел» и координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Мероприятие прошло в рамках программы «СТОП КРОВЬ» проекта «Культура безопасности НФ». Этот проект создан для того, чтобы научить людей действовать быстро, грамотно и без паники в ситуациях, когда счет идет на секунды.

В ходе практического занятия активисты молодежной организации отработали ключевые навыки для спасения жизни человека:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета - элементы остановки артериального кровотечения.

● Изучили способы остановки кровотечения в смежных зонах с помощью давящего элемента (прямое давление на рану).

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения и другое.

«Программа "СТОП КРОВЬ" учит не теряться и уметь помочь, когда от первых минут зависит жизнь человека. Я рада, что молодежь нашего региона подходит к этому вопросу максимально серьезно. Это те знания, которые могут сохранить здоровье и жизнь не только окружающим, но и им самим в сложной ситуации», — прокомментировала ход обучения координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

