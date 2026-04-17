Самара принимает участие в гастрономическом фестивале «Первые в космосе»

Самара присоединилась к Всероссийскому гастрономическому фестивалю «Первые в космосе», который до конца апреля объединит более 70 ресторанов в 18 городах Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Екатеринбург, Калининград и другие. Мероприятие полностью соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».



В рамках фестиваля шеф-поварами разработаны специальные «космические сеты», связанные с историей освоения космоса. Гости фестиваля не только знакомятся с уникальной гастрономией, но и участвуют в розыгрыше главного приза — поездки на космодром Байконур для наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-29».



В Самаре участниками фестиваля стали 3 крупных ресторана. Так, ресторан «Ваще огонь» предлагает гостям космические сеты «Точка старта», «Орбита» и «Первый шаг» от шеф-повара Дмитрия Соколова. Шеф-повар ресторана BEEROКРАТИЯ Антон Остроухов стал автором гастрономических сетов «Траектория Союза», который состоит из блюд под названиями «Земля - Волга», «Старт - Союз» и «Орбита - Невесомость». Космический сет появился и в ресторане Бистро «Земляне». Здесь Иван Оленин предлагает посетителям сет «Первые в космосе» на патриотически сентиментальные темы, близкие практически каждому самарцу: «Прогресс», «Земляне», «Возвращение» и напиток «Притяжение».

Фестиваль «Первые в космосе», организованный госкорпорацией «Роскосмос», агентством в сфере космоса, образования и науки «Просто космос» и Институтом гастрономии Сибирского федерального университета, – это первый национальный гастрономический фестиваль, где космическая отрасль встречается с современной кухней. Рестораны по всей стране рассказывают историю российских космических достижений через авторские сеты, чтобы каждый гость почувствовал гордость за страну и причастность к большому пути человека в космос.

