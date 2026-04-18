Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион

В Самарской области зафиксированы прилеты беспилотников по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Max.

По предварительным данным, пострадавших нет, отметил глава региона и добавил, что на местах работают экстренные службы и развернуты оперативные штабы, пишет РБК.



Федорищев подчеркнул, что режим угрозы в Самарской области сохраняется, и попросил жителей соблюдать меры безопасности.

До этого губернатор сообщил, что беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске, в здании выбило стекла. Федорищев уточнил, что пострадавших нет, все дети и пациентки переведены в соседние медучреждения. По его словам, область атакуют дронами с раннего утра.

Ночью глава региона объявил опасность атаки беспилотников и отметил, что в области ввели план «Ковер» — воздушное пространство закрыли на всех высотах. Росавиация после этого сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту Самары.

В Минобороны России отметили, что в ночь с 17 на 18 апреля российские силы противовоздушной обороны сбили 258 украинских беспилотников. Их уничтожили в 17 регионах, в том числе в Самарской области.

В начале апреля Федорищев сообщил о ранении сотрудника одного из промышленных предприятий в Тольятти в результате ночной атаки БПЛА. Мужчина тогда получил осколочное ранение и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.