В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.

Как сообщил глава города Иван Носков, на уборку вышло гораздо больше жителей, чем зарегистрировалось через Госуслуги, поэтому запас инвентаря был сделан с запасом. Всего участникам выдали около 39 тысяч грабель, метёлок, лопат, а также несколько сотен кистей, пил и другого инструмента.

Носков начал субботник в сквере Гвардии лейтенанта Щербакова, где убирались вместе с учениками лицея № 124. Имя скверу присвоено в феврале 2026 года в честь выпускника лицея, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, участника СВО Евгения Щербакова. Затем он посетил сквер Фадеева (там работали студенты медколледжа, ученики школы № 29, боксёры) и сквер Мичурина — с участниками движения КВН и проекта «ГИС дети». Завершил объезд в Ерик Парке, где убирались представители национально-культурных центров в рамках Года единства народов России.

Общие итоги субботника: участие приняли более 40 тысяч человек, совместными усилиями собрано порядка полутора тысяч тонн мусора, убрана территория площадью 4 миллиона квадратных метров, задействовано более 400 единиц спецтехники для погрузки и вывоза мусора. Вывоз собранного мусора продолжается, завтра запланирована контрольная проверка всех точек вместе с регоператором.

Глава города поблагодарил всех участников — сотрудников администраций, общественные и молодёжные объединения, коллективы школ, техникумов, вузов, колледжей и просто неравнодушных жителей. Те, кто не смог принять участие, могут присоединиться к всероссийскому субботнику в следующую субботу, 25 апреля. Регистрация — на портале Госуслуг, пишет Самара-АиФ.