Я нашел ошибку
Главные новости:
В Минпросвещения ответили на инициативу продлить учебный год
Минздрав утвердил список заболеваний, с которыми не возьмут в охранники
Синоптики прогнозируют резкое похолодание перед майскими праздниками
Количество коттеджных поселков в Самарской области будет только расти
Самарцы пожаловались на работу автобуса № 37 и троллейбусов № 17 и 19
В Волжском районе в ДТП пострадали пешеход и пассажирка
В России в четыре раза сократился импорт европейского пива за февраль
В Самаре иномарка врезалась в вазовскую легковушку, а ту отбросило на заграждение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник

Как сообщил глава города Иван Носков, на уборку вышло гораздо больше жителей, чем зарегистрировалось через Госуслуги, поэтому запас инвентаря был сделан с запасом. Всего участникам выдали около 39 тысяч грабель, метёлок, лопат, а также несколько сотен кистей, пил и другого инструмента.

Носков начал субботник в сквере Гвардии лейтенанта Щербакова, где убирались вместе с учениками лицея № 124. Имя скверу присвоено в феврале 2026 года в честь выпускника лицея, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, участника СВО Евгения Щербакова. Затем он посетил сквер Фадеева (там работали студенты медколледжа, ученики школы № 29, боксёры) и сквер Мичурина — с участниками движения КВН и проекта «ГИС дети». Завершил объезд в Ерик Парке, где убирались представители национально-культурных центров в рамках Года единства народов России.

Общие итоги субботника: участие приняли более 40 тысяч человек, совместными усилиями собрано порядка полутора тысяч тонн мусора, убрана территория площадью 4 миллиона квадратных метров, задействовано более 400 единиц спецтехники для погрузки и вывоза мусора. Вывоз собранного мусора продолжается, завтра запланирована контрольная проверка всех точек вместе с регоператором.

Глава города поблагодарил всех участников — сотрудников администраций, общественные и молодёжные объединения, коллективы школ, техникумов, вузов, колледжей и просто неравнодушных жителей. Те, кто не смог принять участие, могут присоединиться к всероссийскому субботнику в следующую субботу, 25 апреля. Регистрация — на портале Госуслуг, пишет Самара-АиФ.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026, 12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Напомним, легкоатлетический забег пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые... Транспорт
754
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026, 11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Самарской области зафиксированы прилеты беспилотников по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани Происшествия
1355
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026, 11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
Всех пациенток и детей перевели в соседние больницы. На месте происшествия создан оперативный штаб. Происшествия
872

  • Читайте НИАСам в Max
Весь список