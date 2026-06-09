В Австралии у мужчины конфисковали около 100 тысяч тараканов

Австралийские власти провели крупнейшую в истории страны операцию по изъятию экзотических беспозвоночных, конфисковав у заводчика более 100 тысяч живых тараканов, пишет Huffpost. Общая стоимость партии составила около $142 тысяч.

Речь идет о двух видах: мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы Dubia. Оба вида запрещены к ввозу, содержанию, разведению и продаже на территории Австралии. Мадагаскарские шипящие тараканы — одни из крупнейших в мире, достигают 5–8 сантиметров в длину.

Эксперт Стефани Лессер пояснила, что крупные экзотические тараканы, вероятно, продавались как экономичный корм для рептилий. Власти призвали владельцев питомцев кормить ящериц сверчками или местными древесными тараканами.

Экзотические тараканы, подчеркнули в ведомстве, «не подвергались оценке экологических рисков» Они могут распространять болезни или наносить вред местной дикой природе, пишет Газета.