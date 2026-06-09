Прием заявок на XIX Международный кинофестиваль «Соль Земли» продлен до 1 июля

Он будет проходить в Самаре с 14 по 18 сентября при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Самара и партнеров.

Автору фильма, признанного лучшим на фестивале, будет вручена золотая статуэтка Архангела Михаила, который считается духовным покровителем всех, кто борется со злом, и является символом кинофестиваля «Соль земли». Также будут вручены призы за лучшую операторскую работу, за лучший фильм в каждой из пяти номинаций и спецпризы.

Для участия в отборе необходимо заполнить электронную форму заявки на официальном сайте кинофестиваля «Соль земли.