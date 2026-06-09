Праздничный концерт и кинопоказы ко Дню России пройдут на Софийской набережной в Самаре

На этой неделе в Самаре состоятся мероприятия, посвященные Дню России. Основной площадкой на территории города станет Софийская набережная. 11 июня в 19:00 в амфитеатре пройдет праздничный концерт Самарского концертного духового оркестра под управлением Юрия Тазарачева и Дениса Шевякова. Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет о семье, друзьях, Родине и единстве народов.



После концерта, в 21:00, все желающие смогут посмотреть фильм «Я шагаю по Москве» (1964 г., 12+) в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной. В День России, 12 июня, здесь же в 16:30 состоится показ анимационного проекта «Гора Самоцветов», в 18:20 — «Движение вверх» (2017 г., 6+), а в 20:40 — «Адмиралъ» (2008 г., 18+).



Также тематические мероприятия ко Дню России готовят самарские учреждения культуры. Детская картинная галерея 12 июня с 10:00 до 18:00 приглашает бесплатно посетить выставку «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы», с 15:00 до 17:30 — прогуляться по саду Особняка Клодта, а в 16:00 — посетить выступление Военного духового оркестра Рощинского гарнизона под руководством гвардии лейтенанта Сергея Букарова.



Музей-галерея «Заварка» 12 июня приглашает на концерт ансамбля «Вечора» (12+), который станет одновременно открытием фестиваля «Будь как Дома», посвященного архитектурному, материальному и бытовому наследию Ленинского района. Ансамбль исполнит песни, традиционно звучавшие на семейных праздниках. Вход бесплатный, необходима предварительная запись: https://muzey-galereya-zavarka.timepad.ru/event/4017039/.



В Музее Эльдара Рязанова все желающие смогут узнать об истории нашей страны от Крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса — 12 июня в 16:00 там состоится лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+), предварительная запись: vk.cc/cYaYle. После лекции зрители смогут посетить кинопоказы в Сквере Эльдара Рязанова: в 17:00 в нем покажут киноленту «Александр Невский» (1938, 6+), а в 19:00 — «Гусарская баллада» (1962, 6+).



Самарская публичная библиотека в праздничные выходные приглашает на экскурсию «Замечательные достопримечательности» по городским скульптурам и памятникам Самары — она состоится 13 июня в 12:00, запись по телефону 8 (846) 332-21-97. Библиотека № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы приглашает 12 июня в 13:00 на художественную выставку «Истоки», на которой представлены творческие работы членов регионального отделения Союза художников России.



Подробные программы мероприятий в каждом из учреждений доступны на их ресурсах — официальных сайтах и в группах в социальных сетях.