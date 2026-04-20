В Самарской области пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026

В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Минпросвещения России для участников из Самарской области.

Основной площадкой соревнований станет Тольяттинский социально-педагогический колледж. В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 375 школьников от 14 лет, 287 студентов и 71 специалист. Планируется проведение межведомственного круглого стола «Драйверы инклюзии – учимся быть вместе», экспертной сессии «Формула качества: актуальные вызовы и новые решения в подготовке конкурсантов “Абилимпикс”», межрегионального телемоста «Инклюзивная творческая лаборатория: библиотеки как точки притяжения талантливой молодёжи», групповой сессии «Взгляд на трудоустройство лиц с инвалидностью. «Окно возможностей» и точки напряжения» (в рамках проекта «Час с работодателем»), инклюзивной специализированной ярмарки трудоустройства для соискателей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, родительской онлайн конференции «Горизонты возможностей» и других мероприятий.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Самарской области выступают Министерство образования самарской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

СПИКЕРЫ:

Ольга Лысикова, заместитель министра образования Самарской области

Межведомственный круглый стол «Драйверы инклюзии – учимся быть вместе» 22 апреля: Центр профессионального образования Самарской области (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106Ж), запланировано участие заместителя министра образования Самарской области Лысиковой Ольги Геннадьевны.