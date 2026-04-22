Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства

Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства до их официальной регистрации. Об этом пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день в России существует перечень лекарств, которые не подлежат обязательной государственной регистрации. В их числе — ввезенные из-за рубежа для личного пользования россиян препараты, которые имеют в своей основе радиоактивные соединения. Теперь к ним добавляется еще одна категория: генотерапевтические лекарственные препараты, в том числе вакцина от рака.

Как пояснил научный руководитель и экс-директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, клинические испытания нового препарата состоят из трех этапов, минимальный срок которых составляет около полугода. «Что касается вакцины от рака, то поскольку она изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания и вовсе невозможно», — заключил он.

В Минздраве считают, что такие изменения в законодательстве могут способствовать включению новых геннотерапевтических препаратов в широкую медицинскую практику и в клинические рекомендации для онкобольных, пишет Лента. 

Здравоохранение
22 апреля 2026  13:59
22 апреля 2026  11:52
22 апреля 2026  09:44
21 апреля 2026  21:23
21 апреля 2026  16:08
21 апреля 2026  14:37
20 апреля 2026  19:32
20 апреля 2026  15:10
17 апреля 2026  16:27
17 апреля 2026  09:26
15 августа 2024  10:59
22 апреля 2026  14:01
22 апреля 2026  11:29
22 апреля 2026  10:38
22 апреля 2026  09:57
21 апреля 2026  11:40
