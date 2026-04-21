В поликлинике Волжской больницы проводят углубленную диспансеризацию ветеранам СВО

Ранее второй этап диспансеризации проводился в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 4 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3 и Сызранская центральная городская и районная больница. С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.

Первый этап диспансеризации проводится в поликлиниках по месту прикрепления.

«Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Диспансеризация - одно из направлений, связанных с организацией медицинской помощи и заботой о здоровье наших участников СВО. Для удобства прохождения и проведения комплексного медицинского обследования мы увеличиваем количество медорганизаций, в которых проводим углубленную диспансеризацию нашим защитникам», - рассказал министр здравоохранения Андрей Орлов.

В настоящее время на медицинском сопровождении состоит 3301 ветеранов специальной военной операции и 26486 членов их семей. В этом году уже более 900 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию.

В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное исследование.

«Все организовано максимально удобно: новая поликлиника, современное оборудование. Сегодня я прошел обследования у нескольких специалистов, а также мне провели УЗИ, эхо сердца, и все это за пару часов. Нас сопровождают медицинские сотрудники, которые направляют в кабинеты, отвечают на все вопросы. Отдельно радует, что организована доставка до поликлиники и домой», - отметил ветеран СВО Алексей Сергеевич.

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни — ключевые направления федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

