В поликлинике Волжской больницы проводят углубленную диспансеризацию ветеранам СВО

Главные новости:
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Более 2000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Общества «Знание» о науке
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
Майские выходные на Урале: тематический поезд  отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбур
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»
В поликлинике Волжской больницы проводят углубленную диспансеризацию ветеранам СВО

С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.

Ранее второй этап диспансеризации проводился в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе 4 медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Клиническая больница «РЖД-Медицина», Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3 и Сызранская центральная городская и районная больница. С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.

Первый этап диспансеризации проводится в поликлиниках по месту прикрепления.

«Совершенствование системы оказания адресной помощи вернувшимся из зоны боевых действий остается неизменным приоритетом Правительства региона. Диспансеризация - одно из направлений, связанных с организацией медицинской помощи и заботой о здоровье наших участников СВО. Для удобства прохождения и проведения комплексного медицинского обследования мы увеличиваем количество медорганизаций, в которых проводим углубленную диспансеризацию нашим защитникам», - рассказал министр здравоохранения Андрей Орлов.

В настоящее время на медицинском сопровождении состоит 3301 ветеранов специальной военной операции и 26486 членов их семей. В этом году уже более 900 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию.

В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное исследование.

«Все организовано максимально удобно: новая поликлиника, современное оборудование. Сегодня я прошел обследования у нескольких специалистов, а также мне провели УЗИ, эхо сердца, и все это за пару часов. Нас сопровождают медицинские сотрудники, которые направляют в кабинеты, отвечают на все вопросы. Отдельно радует, что организована доставка до поликлиники и домой», - отметил ветеран СВО Алексей Сергеевич.

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни — ключевые направления федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
Офтальмолог рассказала, как сохранить здоровье глаз
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
