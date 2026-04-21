Полицейские региона провели профилактические встречи с юными участниками дорожного движения

Сотрудники полиции Самарской области ведут активную профилактическую работу с подрастающим поколением, направленную на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске и Шенталинском районе в общеобразовательных учреждениях и на улицах госавтоинспекторы провели беседы с юными участниками дорожного движения.

В ходе мероприятий основное внимание полицейские уделили правилам безопасного вождения электросамокатов, гироскутеров, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности.

Сотрудники полиции подчеркнули, что ребята в возрасте до 14 лет обязаны передвигаться на СИМ исключительно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Кроме того, полицейские отметили, что велосипедистам и водителям СИМ запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешившись.Помимо обсуждения вопросов дорожной безопасности, госавтоинспекторы рассказали школьникам о специфике работы в полиции, требованиях к кандидатам на обучение в ведомственные вузы МВД, а также о преимуществах службы в органах внутренних дел, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста.В завершение мероприятий участники поблагодарили полицейских за важную и интересную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

