Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства:

"Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.



Именно жители определяют, какие общественные пространства нуждаются в преображении. Все они представлены на платформе «Госуслуги» (zagorodsreda.gosuslugi.ru).



В этом году в голосовании участвуют 33 муниципалитета. Традиционно – Самара, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Октябрьск, Жигулевск, Похвистнево, Сызрань, Тольятти и Безенчук. Впервые к ним присоединились 22 региональных опорных пункта.



Всего на выбор – 182 территории. Те, что наберут наибольшее число голосов, начнут преображаться уже в 2027 году. Важно: таких объектов из года в год становится больше. Для сравнения: в прошлом году из 110 представленных выбрали 39. В ближайшее время приступим к их благоустройству.



Голосование проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Помогает делать наши муниципалитеты современными и комфортными для жизни и Народная программа партии «Единая Россия».



Приглашаю всех жителей региона принять участие в голосовании. Продлится оно до 12 июня. Сделать свой выбор могут все желающие старше 14 лет на платформе «Госуслуги» (zagorodsreda.gosuslugi.ru). Уже сейчас более 11,5 тысяч самарцев отдали свои голоса.



Для удобства организовали работу волонтерского корпуса. Добровольцы дежурят на информационных точках, в общественных местах, на массовых мероприятиях и готовы помочь, подсказать, как проголосовать.



Вместе сможем сделать нашу Самарскую область лучше и комфортнее. А сейчас именно от вашего решения зависит, какие общественные пространства получат новую жизнь в первую очередь".