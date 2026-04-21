Будущее АПК – в надежных руках: студенты осваивают профессию на полях Самарской области

В ООО «АгроАльянс» в разгар весенних полевых работ проходят практику студенты Безенчукского аграрного техникума. Ребята не просто наблюдают со стороны – они непосредственно участвуют в посевной кампании под руководством опытных наставников. К ним прикреплен механизатор со стажем, который следит за безопасностью и помогает освоить диагностику и ремонт узлов тракторов и комбайнов, а также тонкости работы с современной техникой.

Особый интерес у будущих специалистов вызывают новейшие посевные комплексы, которые выполняют за один проход культивацию, посев, внесение удобрений и прикатывание. Такие агрегаты значительно облегчают труд и повышают экономическую эффективность.

Такое наставничество и живая преемственность поколений – залог уверенного развития сельского хозяйства региона. Это воплощение системной кадровой политики, которую регион реализует в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Будущие агрономы и технологи получают бесценный опыт прямо в поле, а предприятия – возможность присмотреться к мотивированным выпускникам. Государство, в свою очередь, субсидирует до 90% затрат на целевое обучение, компенсирует расходы на практику студентов, а с 2026 года правительство Самарской области увеличило единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам – выпускникам вузов и колледжей. Для тех, кто еще учится в школе, открываются агротехнологические классы с поддержкой педагогов.

Фото: СамарскаяОбласть