До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Более 2000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Общества «Знание» о науке
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
Майские выходные на Урале: тематический поезд  отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбур
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование

В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.

В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.

В Самаре 34 детские школы искусств по видам искусств - это музыкальные, художественные школы и многопрофильные школы искусств, - в которых учится почти 16 000 детей. Важно, чтобы занятия были не только интересными, но и проводились с использованием качественных музыкальных инструментов.

В числе учреждений, для которых в этом году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование: Детская школа искусств имени А.Я. Басс, Детские школы искусств №№6 и 9, Детская художественная школа №2 и Детская художественная школа им. Г.Е. Зингера. Для школ искусств приобретут рояли, пианино, баяны и аккордеоны, а также нотные сборники и учебные пособия; художественные школы будут оснащены интерактивными панелями, пополнят натюрмортный и библиотечный фонды.

«Очень рады предстоящему обновлению. Распаковка нового инструмента – это всегда особенный момент для каждого музыканта – будь то опытный взрослый артист или ребенок, только приступивший к обучению. Для нас это прекрасная возможность усовершенствовать образовательный процесс, и я уверена, такие перемены помогут нашим ребятам покорять новые творческие высоты», - поделилась директор Детской школы искусств имени А.Я. Басс города Самара Елизавета Сморкалова.

Напомним, нацпроект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минкульт СО

До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
21 апреля 2026, 18:32
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной... ЖКХ
77
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
21 апреля 2026, 17:49
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Общество
94
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
21 апреля 2026, 17:34
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин. Общество
138
