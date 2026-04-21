Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование

В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.

В Самаре 34 детские школы искусств по видам искусств - это музыкальные, художественные школы и многопрофильные школы искусств, - в которых учится почти 16 000 детей. Важно, чтобы занятия были не только интересными, но и проводились с использованием качественных музыкальных инструментов.

В числе учреждений, для которых в этом году приобретут новые музыкальные инструменты и оборудование: Детская школа искусств имени А.Я. Басс, Детские школы искусств №№6 и 9, Детская художественная школа №2 и Детская художественная школа им. Г.Е. Зингера. Для школ искусств приобретут рояли, пианино, баяны и аккордеоны, а также нотные сборники и учебные пособия; художественные школы будут оснащены интерактивными панелями, пополнят натюрмортный и библиотечный фонды.

«Очень рады предстоящему обновлению. Распаковка нового инструмента – это всегда особенный момент для каждого музыканта – будь то опытный взрослый артист или ребенок, только приступивший к обучению. Для нас это прекрасная возможность усовершенствовать образовательный процесс, и я уверена, такие перемены помогут нашим ребятам покорять новые творческие высоты», - поделилась директор Детской школы искусств имени А.Я. Басс города Самара Елизавета Сморкалова.

Напомним, нацпроект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.

