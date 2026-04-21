«Служение»: награждение победителей и призеров муниципальной премии проходит сегодня в рамках форума «Малая родина — сила России»

Награждение победителей и призеров муниципальной премии «Служение» проходит сегодня в рамках форума «Малая родина — сила России».



В номинации «Диалог с населением — открытость власти» серебряным призером стала заместитель главы Кинель-Черкасского района Самарской области Елена Бакланова. Она представила проект «Голос молодого поколения» о популяризации участия в выборных процессах со стороны молодежи.



Губернатор Вячеслав Федорищев — о втором месте замглавы Кинель-Черкасского района Елены Баклановой по итогам муниципальной премии «Служение»:



— Это достойный результат, которым мы гордимся. Елена Бакланова создала первую в муниципальных районах области Молодежную избирательную комиссию. Ее проект «Голос молодого поколения» позволил трансформировать правовое просвещение в интерактивные форматы. Поздравляю и желаю новых успехов и проектов, которые помогают делать жизнь в нашем регионе лучше и интереснее!



Фото: СамарскаяОбласть