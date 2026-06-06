В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ

Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким ("Справедливая Россия").

Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля.

"Если девушка рожает ребенка, <...> она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда", - сказала Ким.

По ее мнению, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Депутат отметила, что женщина, воспитывающая ребенка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей. "Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно", - добавила Ким.