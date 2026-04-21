Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ

150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Творческие работы принимались по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс».
«В этом году на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области направлено существенно больше заявок, чем в прошлом. Наибольшее число творческих работ поступило по тематическому направлению «Единство и верность» – 71 заявка. Каждая из них содержит материалы, посвященные нашим героям – ветеранам и участникам специальной военной операции, поддержке наших защитников со стороны Правительства региона, неравнодушных людей и бизнес-сообщества. Благодаря таким творческим работам мы открываем для себя новые имена наших земляков, совершивших подвиги на полях сражений. Именно на таких публикациях вырастают настоящие патриоты родной земли, любящие свою малую и большую Родину», – считает заместитель губернатора – руководитель Администрации Губернатора Самарской области, председатель конкурсной комиссии Антон Емельяненко.
Еще 40 заявок поступило по тематическому направлению «Семья и традиции» и 39 – «Экономика и прогресс». На конкурс принимались газетные статьи и очерки, телесюжеты и фильмы, радиопрограммы и медиа-проекты, которые нашли отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей.
«В ближайшие дни предстоит серьезная работа. Экспертному жюри, в составе которого есть ветераны специальной военной операции, руководство Госфонда «Защитники Отчества», представители Союза журналистов России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также вузов Самарской области, руководители общественных организаций и объединений региона, предстоит оценить все работы журналистов, а их в этом году в общей сложности 330, и определить победителей», – отметила руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, заместитель председателя конкурсной комиссии Наталья Родимова.
Имена победителей будут названы в мае текущего года. Тогда же будут названы обладатели статуэток «Золотое перо губернии». Церемония награждения запланирована в рамках проведения традиционного фестиваля «Пресса – 2026» в Самарской области.

